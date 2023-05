„Die Wollnys“: Nach Trennungsgerüchten und gelöschten Bildern – Loredana spricht Klartext

Sie sind wohl die berühmteste Großfamilie des Landes: „Die Wollnys“ wachsen stetig. Mittlerweile hat Familienoberhauopt Siliva neben ihren elf Kindern stolze 17 Enkel dazubekommen. Selbst die jüngste Tochter, Loredana, ist inzwischen Mutter geworden.

Im Dezember 2022 erblickte nämlich der kleine Aurelio das Licht der Welt. Einige Monate später machte die 19-Jährige dann die Verlobung mit ihrem Freund Servet offiziell. Nachdem sie diesen eine ganze Zeit lang aus der Öffentlichkeit rausgehalten hatte, überschüttet der „Wollnys„-Spross ihre Fans auf Instagram plötzlich mit Schnapsschüssen der beiden. Doch dann der Schock: Alle Bilder verschwinden spurlos. Was ist denn da los?

„Die Wollnys“: Loredana löscht Bilder mit Verlobten

Von verliebten Schnappschüssen aus dem Urlaub über süße Selfies bis hin zu Knutschfotos: All das teilt Loredana Wollny mit ihren knapp 438.000 Followern auf Instagram. Und diese freuten sich natürlich über die neu gewonnenen Einblicke in das Privatleben der 19-Jährigen.

Klar, dass ihnen dann auch direkt auffällt, wenn diese wieder von der Bildfläche verschwinden. Ebenfalls auffällig: Loredana veröffentlicht in letzter Zeit entweder nur Fotos von sich selbst oder mit ihrem Baby. Von ihrem Verlobten Servet fehlt jedoch jede Spur. Die Fans befürchten das Schlimmste. Haben sich die frischgebackenen Eltern etwa getrennt?

Loredana räumt mit Gerüchten auf

In einer Fragerunde auf Instagram spricht Loredana am Montag (15. Mai 2023) nun Klartext und löst all die Sorgen ihrer Fans in Luft auf. Ein Follower will wissen: „Stimmt es, dass du Single bist?“ Die Antwort der jüngsten Wollny-Tochter darauf, ist ein klipp und klares „Nein.“

Dennoch äußert sich Loredana nicht dazu, wieso all die Bilder mit dem Vater ihres Sohnes aus den sozialen Netzwerken verschwunden sind. Die Fans dürften nach dieser deutlichen Antwort der 19-Jährigen trotzdem erleichtert sein.

