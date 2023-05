„Die Wollnys“: Silvia macht es offiziell – „Unser neues Abenteuer“

Schon immer war es Silvia Wollnys Traum, mit ihrer Familie im Süden zu leben. Und diesen Traum hat sie sich vor einiger Zeit erfüllt. 2022 hat es die Wollnys in die Türkei gezogen.

Und jetzt setzt Silvia Wollny noch einen oben drauf auf das Türkei-Abenteuer. Bei Instagram hat sie jetzt ein Reel geteilt und ihren Fans verraten, dass es für sie jetzt in ein „neues Abenteuer“ geht.

„Die Wollnys“ fassen Fuß in Ilicia

Es ist noch gar nicht lange her, dass die Wollnys sich ein Haus in Ilica gekauft haben. 1.000 Quadratmeter ist die Villa groß. Inklusive Swimmingpool und mehrerer Balkone (mehr liest du hier). Ein Anwesen, das zum Träumen und Erholen einlädt – und vielleicht auch zum Bleiben? Bislang haben die Wollnys immer betont, dass es sich bei dem Anwesen um ein Ferienhaus handelt und der Hauptwohnsitz Deutschland bleiben soll, doch jetzt scheint Silvia Wollny etwas sesshafter in der Türkei werden zu wollen.

Schon vor einigen Tagen hat sie in ihrer Instagram-Story bei einer Fragerunde verraten, dass die Wollnys einen Laden in in der Türkei eröffnen wollen. Was dort verkauft werden soll? Das hielt sie allerdings geheim – bis jetzt. Denn inzwischen hat Silvia auf ihrem Instagram-Account nicht nur verraten, wie der Laden heißen soll, sondern zeigt auch schon einen ersten Einblick.

„Die Wollnys“ wagen „neues Abenteuer“

„Die Wollnys – Boutique & Tattoo – eine Perle Tattoo“ steht dort in dem Logo. Und das deutet schon darauf hin, dass sich hinter den Ladentüren wohl ein Zusammenschluss von den Wollnys und „Meine Perle Tattoo“ steckt. Das wird nochmal deutlicher am Ende des Reels, wo beide Instagram-Accounts zu sehen sind.

Im Reel gibt Silvia Wollny erst einmal Einblicke in die Mode-Ecke. Und es scheint ganz so, als gebe es nicht nur Kleidung für Erwachsene, sondern auch für Kinder. Alles verspielt, mit großen Aufdrucken, unter anderem auch mit Disney-Figuren. Dazu schreibt Silvia Wollny: „Wir freuen uns auf unser neues Abenteuer.“ Los geht es schon am 10. Juni. Dann wird um 12 Uhr Neueröffnung gefeiert.