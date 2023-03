„Die Wollnys“: Silvia fassungslos – „Was es doch für kranke Menschen gibt“

Das Familienoberhaupt der Großfamilie „Die Wollnys“ hat die Nase gestrichen voll. Silvia Wollny ist dafür bekannt, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt und immer das sagt, was sie denkt. Ein Thema bringt sie dabei besonders auf die Palme, sodass sie auf Instagram sehr deutlich wird.

Als Mutter von elf Kindern und mehrfache Oma hat es Silvia Wollny mit Sicherheit nicht immer leicht. Mittlerweile dürfte sie sich in Sachen Stress ein dickes Fell angelegt haben. Doch ab und zu kommt es dann doch noch dazu, dass sie etwas auf die Palme bringt. Auf Instagram lässt das Oberhaupt von „Die Wollnys“ ihrer Wut jetzt freien Lauf.

„Die Wollnys“: Silvia mit deutlichen Worten zu Hass-Kommentar

Mittlerweile sind die Kinder von Silvia Wollny eigenständig und verdienen unter anderem mit Werbung auf Social Media ihr Geld. Vor allem Loredana, Estefania und Sarafina sind mit über 400.000 Followern auf Instagram echte Berühmtheiten. Doch wer in der Öffentlichkeit steht, der muss leider manchmal auch mit Gegenwind rechnen.

++ „Die Wollnys“: Schock für die Fans! SIE verabschiedet sich von Social Media ++

In der Vergangenheit wurden „Die Wollnys“ bereits das ein oder andere Mal Opfer von Cybermobbing und mussten mit gemeinen Kommentare in den sozialen Netzwerken fertig werden. Dass das alles andere als schön ist, liegt auf der Hand. Nun äußert sich Silvia Wollny zu Hass-Kommentaren, die jedoch niemanden aus ihrer Familie betreffen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung „Die Wollnys“ sind nicht nur Kunden bei Star-Friseur Salvatore Vincenzo Brancato, sondern scheinen sich auch so gut mit ihm zu verstehen.

Friseur von „Die Wollnys“ im Netz attackiert

Von Jasmin Herren über „Die Wollnys“ bis hin zu Anna-Carina Woitschack: Sie alle vertrauen in Sachen Frisur nur einem. Salvatore Vincenzo Brancato führt einen erfolgreichen Salon in Köln und geht dort dem ein oder anderen Promi an die Haare. Doch der Friseur wird dafür nicht nur gefeiert. Durch die mediale Aufmerksamkeit erreichen ihn hin und wieder auch mal negative Kommentare, wie Silvia in ihrer Instagram-Story zeigt.

Eine Sache geht für Silvia gar nicht: Hass im Netz! Sie veröffentlicht nun den Screenshot einer Konversation zwischen dem Friseur und einem Instagram-User. „Bah, Schwule raus!“, schreibt der Nutzer. Für die 58-Jährige ein absolutes No-Go: „Was es doch für kranke Menschen gibt. Was geht bei den Leuten im Kopf vor? Wie kann man nur so voller Hass sein?“ Und auch der Friseur selbst meldet sich nach dieser Attacke zu Wort und sagt: „Mich persönlich hat es nicht berührt, weil solche Idioten mich null interessieren.“

Mehr News:

Vor einiger Zeit haben „Die Wollnys“ ein Ferienhaus in der Türkei gekauft. Als sie danach am Grundstück ankommen, fallen sie aus allen Wolken.