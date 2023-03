Die Wollnys: Sarafina platzt der Kragen – „Für alle, die sich das Maul zerreißen“

Das Leben in der Öffentlichkeit ist nicht leicht – das erleben auch die Familienmitglieder der Wollnys immer mal wieder. Zwar haben Silvia und ihre Kinder ihrer Reality-Show „Die Wollnys – eine schrecklich große Familie“ viel zu verdanken, doch von den Fans gibt es nicht immer nur nette Worte.

Sarafina Wollny hat sich nun mit harten Worten an ihre Kritiker gewandt und einige Dinge klar gestellt.

Die Wollnys: Sarafina spricht Klartext

Zwillings-Mama Sarafina ist aktuell schwanger, dürfte genug Stress um die Ohren haben. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Peter entspannt die 28-Jährige deshalb aktuell bei „Die Wollnys“-Oberhaupt Silvia in der Türkei, wo sich der RTL-Zwei-Star einen Zweitwohnsitz geschaffen hat.

So weit, so gut, könnte man meinen – doch Sarafina muss sich einigen Tagen kritischen Fragen ihrer Anhänger stellen, die sich um ihren Hund Feivel drehen.

Erst beginnt Sarafina ihrer Instagram-Story am Montag (13. März) freundlich, hofft, dass es allen gut geht, aber dann schlägt sie harte Töne an. „So, und für alle, die sich das Maul zerreißen: Hier ist unser kleiner Feivelino“, sprach’s und zeigte den süßen Vierbeiner prompt vor der Kamera. „Der ist bei uns in der Türkei. Bevor weiter geschrieben wird, der ist in Mönchengladbach im Tierheim oder sonst irgendetwas.“

Die Wollnys: „Leute, hört auf, so einen Bullshit zu schreiben“

Während sie ihr Haustier liebevoll streichelt, wettert die bald dreifache Mutter: „Leute, hört auf, so einen Bullshit zu schreiben, nur weil wir Feivel nicht jeden Tag in unseren Storys zeigen. Und dann wundert ihr euch, dass wir kaum noch etwas von uns privat zeigen. Also sorry, ich hab dafür langsam kein Verständnis mehr.“

Die ständigen Vorwürfe würden die 28-Jährige sehr nerven: „Weil ich die Zwillinge nicht jeden Tag zeige, habe ich die auch abgegeben? Was soll denn so ein Bullshit, habt ihr nichts besseres zu tun, als irgendwelche Lügen zu verbreiten?“ Rumms, die Ansage dürfte gesessen haben!

Doch lange scheint die Wollny-Tochter ihren Anhängern nicht böse zu sein. Kurz darauf startet sie bei Instagram eine ausführliche Fragerunde, um den Fan-Frieden wieder herzustellen.