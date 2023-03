„Die Wollnys“: Schock für die Fans! SIE verabschiedet sich von Social Media

Sie sind Deutschlands beliebteste Großfamilie. Spätestens seit ihrer RTL2-Doku-Soap „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ kennt man Silvia und ihre elf Kinder im ganzen Land. Rechnet man die Follower aller Wollny-Accounts zusammen, kommt man auf eine stolze Anzahl von über drei Millionen Fans.

Doch gerade die müssen jetzt starke Nerven beweisen. Ausgerechnet „Die Wollnys“-Star Sarafina kündigt an, sich von Instagram zu distanzieren. Den Grund für die drastische Veränderung dürfte jedoch jeder nachvollziehen können.

„Die Wollnys“-Star Sarafina kündigt Instagram-Auszeit an

Dadurch, dass die Wollnys ihren Alltag als Großfamilie mit der Öffentlichkeit teilen, sind sie überhaupt erst bekannt geworden. Was im RTL2-Programm angefangen hat, führen Silvia Wollny und ihre Kinder inzwischen in den sozialen Medien fort. Bei Instagram gewähren Sylvana, Sarah-Jane und Co. zusätzliche Einblicke in ihr Privatleben.

Für den Sommer hat Sarafina jedoch eine Instagram-Auszeit angekündigt. „Wir werden hier von Anfang oder Mitte Juli bis Mitte August Pause machen“, erklärt sie in ihrer Instagram-Story. Ein Schock für die Fans der Zwillingsmutter. Einen ganzen Monat will sich die 28-Jährige aus der Öffentlichkeit herausziehen.

Die Wollnys erwarten Nachwuchs im August

Doch warum das Ganze und wieso ausgerechnet im Juli und August? Die Antwort liegt für treue Follower auf der Hand: In diesem Zeitraum soll Sarafinas drittes Kind zur Welt kommen. Nachdem sie und ihr Ehemann Peter sechs Jahre lang versucht haben schwanger zu werden, hat es im Jahr 2020 mit der Hilfe einer Kinderwunschklinik endlich geklappt. Nun erleben sie direkt ihr zweites Wunder. Ihre Zwillinge Emory und Casey feiern im Mai 2023 ihren dritten Geburtstag.

Der Geburtstermin ihres dritten Babys fällt laut Sarafina auf den 5. August. Wie die werdende Mutter bereits verraten hat, soll es sich dabei um einen Kaiserschnitt handeln, da eine natürliche Geburt zu riskant sei. Um sich also voll und ganz auf den Nachwuchs konzentrieren zu können, wolle die „Die Wollnys“-Darstellerin ab Juli eine Instagram-Pause einlegen. Ein Namen für das Baby gibt es auch schon, doch diesen wollen Peter und seine Frau erst später bekannt geben.