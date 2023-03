„Die Wollnys“: Loredana musste Kind wohl ohne ihren Freund zur Welt bringen – „Echt schade“

Mit „Die Wollnys“-Nesthäkchen Loredana ist Silvia Wollny zum 16. Mal Oma geworden. Im zarten Alter von 18 Jahren hat die Auszubildende ihr erstes Kind bekommen. Ein Schock für die ganze Familie, wie sie nun in ihrer RTL2-Doku-Soap verrät.

Die Schwangerschaft ist für Loredana nicht einfach gewesen und auch die Geburt ihres Sohnes Aurelio hat Komplikationen mit sich gebracht. In den neuen Folgen der RTL2-Show „Die Wollnys“ offenbart die frischgebackene Mama nun auch noch, dass ihr Freund Servet es wohl nicht zur Geburt des Babys geschafft hat.

„Die Wollnys“: Loredanas Freund lebt in der Türkei – hat er es zur Geburt geschafft?

Als Loredana von ihrer Schwangerschaft erfährt, bricht sie zusammen. „Das Kind war nicht geplant. Als ich es erfahren habe, war ich echt baff. Mir ging es an dem Tag auch nicht so gut, weil mich das ein bisschen überfordert hat“, erinnert sich die 18-Jährige. Die Wollnys über den Familienzuwachs in Kenntnis zu setzen, löst starke Bauchschmerzen in ihr aus. „Ich hatte am meisten Angst davor, es der Familie zu sagen, weil ich noch das Nesthäkchen bin“, gibt Loredana zu.

Ihren Freund hat die Blondine zwei Jahr zuvor im Türkei-Urlaub kennengelernt. „Er lebt hier, ich lebe in Deutschland, aber es funktioniert alles super. Mit der Entfernung ist es manchmal schwer, aber so gesehen gar kein Problem“, erklärt Loredana vor der Kamera. Doch spätestens bei der Geburt könnte die Fernbeziehung der beiden für Probleme sorgen. Ob der 22-Jährige es rechtzeitig nach Deutschland zur Geburt schafft, ist bis zum letzten Moment unklar. „Meine größte Angst ist, dass ich ihn nicht nach Deutschland kriege oder zu spät, wenn es losgeht und er noch hier ist. Weil ich es echt schade finden würde, wenn er nicht bei der Geburt dabei wäre“, gesteht der „Die Wollnys“-Star.

Im Februar – mehrere Monate nach den „Die Wollnys“-Dreharbeiten – verrät Loredana bei einer Instagram-Fragerunde, dass ihr Sohn durch einen Notkaiserschnitt zur Welt gekommen ist. „Ich war am Schlafen und dann ist mir die Fruchtblase geplatzt. Als ich das gemerkt hatte, war noch alles in Ordnung und als ich dann unten war, auf dem Weg zum Auto, fingen die Wehen unerwartet an“, berichtet sie ihren Followern. Klingt also nicht danach, als hätte es Servet noch rechtzeitig nach Deutschland geschafft.