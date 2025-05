GTA 6: Bittere Nachricht für alle Fans – „Ihr brecht mein Herz“

Es ist aktuell zweifellos das am sehnsüchtigsten erwartete Videospiel: „Grand Theft Auto 6“, kurz GTA 6. Seit Monaten, seit Jahren schon, warten Fans der erfolgreichen Game-Reihe auf einen neuen Ableger – schließlich erschien der Vorgänger GTA 5 bereits 2013, also vor fast zwölf Jahren!

Im Dezember 2023 veröffentlichte Entwickler Rockstar den ersten Trailer zu GTA 6. Darin hieß es, dass das fertige Spiel im Jahr 2025 erscheinen soll. Jetzt – 18 Monate später – kommt der Publisher mit einer Nachricht um die Ecke, die kaum einem Fan gefallen dürfte.

GTA 6 auf 2026 verschoben

Am Freitag (2. Mai) postete Rockstar auf seinem Instagram-Profil eine simple schwarz-weiße Texttafel, die den GTA-Fans die bittere Nachricht überbrachte. GTA 6 wird am 26. Mai erscheinen – aber nicht am 26. Mai 2025, was schon in wenigen Tagen der Fall wäre, sondern am 26. Mai 2026! Also erst in einem Jahr!

„Grand Theft Auto VI soll nun am 26. Mai 2026 erscheinen“, heißt es in dem Statement. „Es tut uns sehr leid, dass das später sein wird, als ihr erwartet habt. Das Interesse und die Begeisterung rund um ein neues GTA haben unser gesamtes Team wirklich mit Demut erfüllt. Wir wollen euch für eure Unterstützung und eure Geduld danken, während wir daran arbeiten, das Spiel fertigzustellen.“

Weiter schreibt Rockstar: „Bei jedem Spiel, das wir veröffentlicht haben, war es jedes Mal das Ziel zu versuchen, die Erwartungen zu übertreffen, und Grand Theft Auto VI ist da keine Ausnahme. Wir hoffen, ihr versteht, dass wir diese zusätzliche Zeit benötigen, um das Level an Qualität zu liefern, das ihr erwartet und verdient.“

„Es dauert zu lange“

Viele nette Worte, die die Fans jedoch nicht allzu sehr trösten. Einige haben sogar schon derart resigniert, dass sie sich nur noch mit ironischen Scherzen zu helfen wissen. Ein Auszug aus den Kommentaren:

„Bro, es dauert zu lange. Nichts, was ihr rausbringt, wird ein Jahrzehnt Wartezeit wert sein.“

„Deshalb war ich nie übermäßig aufgeregt auf GTA 6, keine Überraschung hier.“

„Ihr brecht mein Herz. Ihr tötet mich.“

„Wir wussten alle, dass das passieren würde.“

„Vielleicht wärt ihr pünktlich, wenn ihr damit aufhören würdet, ständig GTA 5 upzudaten.“

„Immerhin haben wir jetzt ein Datum.“

„Was sind schon 13 Monate? Wir warten schon 13 Jahre.“

„Wenn ihr dachtet, es käme dieses Jahr raus, dann hätten sie es bisher verdammt besser vermarkten müssen.“

Rockstar kündigte zudem an, bald schon weitere Informationen zu GTA 6 veröffentlichen zu können.