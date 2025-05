Sophia Thomalla zeigt sich im knappen Bikini – ihre Fans kennen kein Halten mehr

Sonne, Strand und Meer – was will man mehr? In Deutschland gab es nun zwar den ersten sommerlichen Vorgeschmack, Beständigkeit ist aber noch nicht in Sicht. Auch wenn die Sonne sich immer häufiger durch die Wolkendecke kämpft, sind Kälte, Regen und Wind noch immer ein treuer Begleiter.

Da wünscht man sich doch nichts sehnlicher als einen Urlaub im Warmen. Moderatorin Sophia Thomalla dachte sich scheinbar genau dasselbe und befindet sich derzeit in Thailand, genauer gesagt auf Koh Samui. Dort steht sie nämlich für die neue Staffel von „Are you the One – Realitystars in Love“ vor der Kamera. Ein Instagram-Beitrag sorgt bei ihren Fans nun für Sprachlosigkeit!

Sophia Thomalla sorgt für Schock-Moment

Vor wenigen Wochen erst neigte sich die diesjährige „Are you the One“-Staffel dem Ende zu. Doch die Fans müssen nicht lange auf Sophia Thomallas knallharte Ehrlichkeit verzichten. Vergangene Woche haben bereits die Dreharbeiten für die Promi-Edition begonnen und auch dabei begleitet Sophia Thomalla die Kandidaten als Moderatorin.

+++ Sophia Thomalla unter Beschuss: „Grausige Moderatorin“ +++

Neben ihren lockeren Sprüchen und der schonungslosen Ehrlichkeit ist Sophia Thomalla auch für ihren trainierten Körper und figurbetonte Outfits bekannt. Vor allem Letzteres präsentiert die Moderatorin auch gerne auf ihrem Instagram-Account – wie zuletzt am Strand von Miami. Auch diesmal lässt sie sich nicht lumpen und veröffentlicht ein Bild, das sie in einem knappen Leo-Bikini knietief im Meer zeigt. Dazu schreibt sie: „Das Leben ist im Wasser besser!“

Fans sind sich einig

Bei diesem Anblick bleibt den Fans der Atem weg! Sie sind hellauf begeistert von Sophia Thomallas durchtrainiertem Körper und bringen dies in den Kommentaren zum Ausdruck:

„So eine tolle Frau.“

„Bildhübsch!“

„Einfach eine megahübsche Frau!“

„Wow!“

„Schon eine attraktive Frau. Ganz neidisch, wenn ich auf diese Hammerfigur gucke – da steckt bestimmt viel Arbeit drin!“

„Eine attraktive Frau mit Superfigur und erfolgreich mit allem, was sie anpackt!“

„Sie ist und bleibt eine Granate!“

Auch prominente Kollegen teilen diese Meinung. So kommentiert unter anderem Influencerin Stephanie Davis drei Flammen-Emojis. Da die „Are you the One – Realitystars in Love“-Produktion erst gestartet hat, bleibt für die Fans zu hoffen, dass Sophia Thomalla noch weitere Schnappschüsse teilt.