Sophia Thomalla unter Beschuss: „Grausige Moderatorin“

Ein Widerspruch in sich – Reality-TV soll, wie der Name schon sagt, eigentlich das reale Geschehen widerspiegeln. Dass das in Wahrheit eher weniger der Fall, bekamen bereits viele Teilnehmer am eigenen Leib zu spüren. Im Videoschnitt werden Szenen aus dem Zusammenhang gerissen, sodass Situationen und Personen plötzlich in ein völlig anderes Licht gerückt werden.

Davon kann auch die ehemalige „Are you the One“-Kandidatin Lina Westphal ein Liedchen singen. In der fünften Staffel schnupperte sie zum ersten Mal Reality-Luft. Nun spricht sie erstmals über bisher unveröffentlichte Details und lässt dabei kein gutes Haar an Moderatorin Sophia Thomalla!

„AYTO“-Kandidatin kritisiert Sophia Thomalla

Reality-Star Lina lüftet in ihrem Podcast „Truth or Trash“ jede Woche mit einem neuen Gast das ein oder andere bis dato unbekannte Reality-Geheimnis. In der aktuellen Folge ist statt einer Reality-Bekanntheit ihre Mutter zu Gast. Doch das hindert Lina in keinster Weise daran, aus dem Nähkästchen zu plaudern.

Gesprächsthema in dieser Folge sind unveröffentlichte „Are you the One“-Szenen. Dabei ist ihr vor allem eines ein Dorn im Auge: „Alles Mögliche, wo Sophia Thomalla mal wieder bewiesen hat, was sie für eine grausige Moderatorin ist, hat es nicht hereingeschafft.“ Im weiteren Gesprächsverlauf berichtet die RTL-Bekanntheit, dass Moderatorin Sophia Thomalla sich weder Namen noch Zusammenhänge habe merken können.

Sophia Thomalla steht erneut in der Kritik

Auch die negativen Kommentare seitens Sophia Thomalla sind der Podcasterin bitter aufgestoßen: „Es wäre schön, wenn [die Produktion] mal ihre ganzen pietätlosen Aussagen, ihre misogynen Aussagen, den ganzen Bullshit, den sie da produziert, reinschneiden würde.“ Nach all diesen Aktionen hat sie eine ganz klare Meinung zu der Moderatorin: „Ich mag sie nicht.“

In ihrer Instagram-Story setzt Lina Westphal nun noch einen obendrauf und schreibt: „Ich erinnere mich wieder an einen Spruch von Sophia aus 2016: ‚Kleine Titten sind wie Flüchtlinge: Sie sind nun mal da, aber eigentlich will man sie nicht’… welcher Mensch möchte von ihr unterhalten werden?!“

Das ist längst nicht das erste Mal, dass Sophia Thomalla in der Kritik steht. Erst vor wenigen Wochen äußerte sie sich im Rahmen der Bundestagswahl bei einem Besuch im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ öffentlich zu ihrer politischen Meinung. Schon damals schoss sie sich bei den „Are you the One“-Fans ins Aus. Diese forderten daraufhin nämlich prompt auf Instagram: „Sophia muss raus!“