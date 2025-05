„Wollnys“-Star Sarah-Jane wieder Single: Jetzt macht sie es öffentlich

Es war das traurige Ende einer fast vierjährigen Beziehung: „Wollnys“-Tochter Sarah-Jane und ihr Partner Tinush haben sich getrennt. Das Liebes-Aus ist mittlerweile sechs Wochen her.

Jetzt macht es die „Wollnys“-Tochter öffentlich und spricht nach der Trennung über ihr Gefühlsleben. Dabei kommt heraus: Sarah-Jane wollte eigentlich gar nicht, dass Schluss ist.

„Wollnys“-Star Sarah-Jane Single: Jetzt spricht sie öffentlich

In der Reality-Show „Temptation Island VIP” gab es erste Risse in ihrer Beziehung, als flirtwillige Verführer in dem Format versuchten, die vergebenen Kandidaten Sarah-Jane und Tinush rumzukriegen. Zunächst hatte es jedoch den Anschein, als hätte das Paar die Kurve gekriegt. Doch vor sechs Wochen kam die bittere Nachricht von Großfamilien-Sprössling Sarah-Jane bei Instagram: „Tinush hat sich vor zwei Wochen von mir getrennt.“

Gegenüber RTL lässt die 26-Jährige jetzt verlauten: „Das war meine erste Beziehung und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte alles zu 100 Prozent überstanden. Es gibt hin und wieder doch auch mal Tage, die mich sehr runterziehen, weil ich von Anfang an aufrichtig geliebt habe und ich wollte diese Beziehung gar nicht beenden.“

Sie müsse sich irgendwann auch eingestehen, dass es nichts bringt, wenn nur eine Person kämpft. „Das macht dann einfach keinen Sinn mehr, weil ich habe mich selber verloren und ich finde jetzt einfach wieder zu mir“, so die Tochter von Elffachmutter Silvia Wollny weiter.

Warum es wirklich zur Trennung der beiden kam, will Sarah-Jane aber nicht verraten. Kontakt halten möchte sie derzeit nicht zu Tinush, der ihr das Herz gebrochen hat. Soll heißen: Eine Freundschaft besteht nicht mit ihm, denn dafür sei einfach zu viel passiert.

Fans dürften nach diesem Statement wohl weiter spekulieren, was zwischen dem einstigen Traumpärchen so alles vorgefallen ist. Das Wichtigste wohl aber ist: Sarah-Jane geht es mittlerweile schon deutlich besser. Zu RTL sagt sie stolz: „Das ist, wenn man anfängt, für sich zu leben und nicht für andere.“