„Die Wollnys“: Loredana bekommt Heiratsantrag – Fans haben nur eine Frage

Das Leben der Wollnys steht wohl niemals still. Hat nicht gerade jemand Geburtstag, gibt es entweder eine Geburt zu verkünden, oder neuer Nachwuchs wird erwartet. Am „Die Wollnys – eine schrecklich große Familie“-Mittwoch hat die Großfamilie jetzt aber eine ganz andere Nachricht für ihre Fans.

Und die ist nicht weniger süß als weitere Babys. Bei Nesthäkchen Loredana Wollny stehen große Veränderungen an. Die 18-Jährige ist im Dezember 2022 zum ersten Mal Mutter geworden, seitdem dreht sich alles um ihr Kind. Dazu gilt es jetzt noch eine Hochzeit zu planen, denn Loredanas Freund hat ihr in der Türkei einen Antrag gemacht.

„Die Wollnys“: Loredana ist verlobt

Die Hochzeits-News teilt Loredana Wollny am Mittwochabend (8. März) via Instagram mit ihren Fans. Hier schreibt sie: „Wo Liebe ist, wird das Unmögliche möglich. I said yes!“ Dazu teilt sie gleich eine Auswahl süßer Pärchenfotos, die den Ort des Heiratsantrags und ihren Ring zeigen.

Ihr Freund hat rote Rosenblätter im Sand verteilt und Fackeln aufgestellt. Im Hintergrund ist das Meer und ein malerischer Sonnenuntergang zu sehen. Der perfekte Ort für die Frage aller Fragen. Ein kleines Ansteckmikrofon am Hemd von Loredanas Verlobten bestätigt, dass sich die Fans der Show auf exklusive Aufnahmen bei RTL2 freuen können.

„Die Wollnys“: Loredana teilt süße Pärchenfotos

Dass auch bei diesem wichtigen Ereignis die Familie von Loredana nicht fehlen darf, zeigt ein Foto mit Mama Silvia und den Schwestern Sarafina und Estefania. Unter dem Beitrag häufen sich die Glückwünsche für Loredana.

Die Nachricht sorgt aber auch für Nachfragen. Ein Fan bringt es auf den Punkt: „Jetzt bin ich mal gespannt, wer die Erste ist, die heiratet von den drei Schwestern.“ Die Frage ist nicht unberechtigt. Immerhin sind aktuell gleich drei Wollny-Kinder verlobt. Lavinia, Loredana und Sylvana tragen aktuell alle zwar schon einen Ring am Finger, verheiratet sind sie aber noch nicht.

Vor allem bei Sylvana warten die Fans der Show bereits sehnsüchtig auf die große Hochzeit. Immerhin ist sie bereits über zehn Jahre mit ihrem Verlobten Florian zusammen, außerdem haben die beiden schon zwei gemeinsame Kinder. Bleibt abzuwarten, bei wem die Glocken als Erstes läuten. Sicher ist, wer auch immer es ist, die ganze Familie wird mit dabei sein.