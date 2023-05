„Die Höhle der Löwen“: Hammer! Deal kurz nach Vox-Show wieder geplatzt

Auch in der 13. Staffel von „Die Höhle der Löwe“ gibt es noch etwas Neues. In der Vox-Show, in der sich Startup-Unternehmen vorstellen und auf einen Deal mit einem der Investoren hoffen, hat die Gründerin Chanté Nöhlen jetzt für große Augen bei den „Löwen“ gesorgt.

Der Pitch ihrer Second-Hand-Möbelplattform ließ die Investoren bei „Die Höhle der Löwen“ staunen. Nach hartem Kampf bekam sie schließlich auch den Zuschlag – allerdings unter einer Bedingung, die es so in der Vox-Show noch nie gegeben hatte. Und nach der Show gab es noch eine überraschende Nachricht.

„Die Höhle der Löwen“ (Vox): DAS gab es noch nie

„Interior Circle“ heißt die App von Chanté Nöhlen. Es ist eine Plattform für Möbel. Dort können Menschen Tische, Stühle und Co., die zwar noch gut in Schuss sind, aber nicht mehr gebraucht werden, ganz einfach weiterverkaufen – und gegebenenfalls gleich ein neues Stück finden.

Die Vorstellung überzeugt die Investoren. Das große Problem ist der Umsatz. Bislang hat die Gründerin erst 50 Euro mit ihrer App verdient. Das schreckt viele ab – nur Dagmar Wöhrl und Carsten Maschmeyer hat sie noch an der Angel.

Gründerin bekommt Zuschlag – unter DIESER Bedingung

Nach dreimaliger Beratung geben sie ein Angebot ab: 40 Prozent für 200.000 Euro – aber nur unter einer Bedingung, die es so noch nicht gegeben hat: Sie müsste nach München oder Berlin ziehen, um sich dort einem Investment-Teams anzuschließen. Nach kurzer Rücksprache mit ihrem Mann schließt Chanté Nöhlen den Deal ab.

Deal geplatzt!

Nach der Show dann der Schock: Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer und Chanté Nöhlen haben nicht zueinander gefunden. Der Deal ist geplatzt! Das gab Wöhrl am Montagabend bei Twitter bekannt.

„Als Chanté mit ihrem Start-up bei „Die Höhle der Löwen“ gepitcht hat, war ich sofort begeistert und ich wollte sie nicht ohne Deal gehen lassen. Bei den späteren Gesprächen hat sich gezeigt, dass wir in einigen Punkten zu weit auseinanderlagen, sodass wir uns in beiderseitigem Einverständnis gegen einen Einstieg bei „Interior Circle“ entschieden haben. Nichtsdestotrotz stehe ich noch immer mit Chanté in Kontakt und freue mich, wenn sie mich um Rat fragt. Ich wünsche ihr für ihre Zukunft als Gründerin alles erdenklich Gute“, heißt es darin.

„Die Höhle der Löwen“ läuft am Montagabend um 20.15 Uhr bei Vox und auf Abruf bei RTLplus.