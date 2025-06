Borussia Dortmund: Nächster Hammer nach Bellingham-Deal? BVB nimmt Star ins Visier

Borussia Dortmund hat es dank einer beeindruckenden Schlussphase in die kommende Champions-League-Saison geschafft. Um der Mehrfachbelastung gewachsen zu sein, plant der BVB Kaderverstärkungen, insbesondere im Mittelfeld.

Wird vor allem die Kreativabteilung einen personellen Boost erfahren? Neben dem möglichen Neuzugang Jobe Bellingham könnte mit Lucien Agoumé ein weiterer Spieler für die Zentrale kommen.

Borussia Dortmund interessiert an Lucien Agoumé

Wie „tuttomercatoweb“ berichtet, würde der BVB den Sechser gerne verpflichten. Der Franzose Agoumé überzeugte trotz einer schwachen Saison des FC Sevilla im defensiven Mittelfeld. Borussia Dortmund beobachtet den 23-Jährigen als potenziellen Neuzugang. Seine Leistungen könnten ihn als Verstärkung für die Mittelfeldzentrale interessant machen.

Der Marktwert von Agoumé könnte durch seine Teilnahme an der U21-EM steigen. Sevilla band den in Kamerun geborenen Youngster vertraglich bis 2028, was Transferkosten weiter erhöht. Zudem besitzt Inter Mailand angeblich noch Transferrechte. Eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers würde den BVB wohl finanziell fordern, da Sevilla sicher eine beträchtliche Summe verlangen dürfte.

Borussia Dortmund: Budget und Transferpläne

Der Bellingham-Deal für mehr als 30 Millionen Euro könnte den Handlungsspielraum für weitere Transfers einschränken. Agoumé gilt zwar als zweikampfstark, doch bleibt offen, ob Borussia Dortmund für einen Backup im Mittelfeld so viel ausgeben würde.

Der 23-Jährige erzielte für Sevilla ein Tor und drei Vorlagen in 35 Einsätzen. Ein sofortiger Transfer ist aufgrund seiner U21-EM-Teilnahme derzeit unwahrscheinlich. Ob Borussia Dortmund nach Bellinghams Verpflichtung genug finanzielle Mittel für Agoumé haben wird, steht noch nicht fest.

