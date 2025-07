Tullberg-Katastrophe! Borussia Dortmund verstummt

Endlich geht es los, freute sich Borussia Dortmund über den Saisonstar seiner U23. Etwas Euphorie sollte nach dem bitteren Abstieg entfacht werden. Bestenfalls direkt mit einem überzeugenden Sieg.

„Auf einen erfolgreichen Auftakt“, schrieb Borussia Dortmund auf „X“. Doch dann wurde es still. Die anschließenden 90 Minuten ließen den BVB verstummen. Selbst die Verkündung des Ergebnisses verkniff man sich lieber. Der Auftakt wurde zu einer Tullberg-Katastrophe.

Borussia Dortmund: Bitterer Auftakt für Mike Tullberg

Borussia Dortmund II hat den Start in die neue Regionalliga-Saison nämlich mächtig vergeigt. Gegen die U21 des SC Paderborn setzte es eine bittere 0:3-Niederlage. Besonders ärgerlich: Alle Gegentreffer resultierten aus individuellen Fehlern der Dortmunder Abwehr – und obendrein der routinierteren Spieler. Tony Reitz und Yannik Lührs standen dabei gleich zweimal im Mittelpunkt.

+++ Nach U23-Abstieg: Borussia Dortmund zieht Konsequenzen +++

Der BVB fand von Beginn an kein Mittel gegen die defensiv starke Paderborner Mannschaft. Besonders die kompakte Fünferkette bereitete den Schwarzgelben Probleme. Rückblickend war das 0:0 zur Halbzeit alles, was Borussia Dortmund an diesem Tag Positives mitnehmen konnte – offensiv gelang wenig bis gar nichts.

Nach der Pause wurde Dortmund etwas gefährlicher. Das erste Tor erzielte trotzdem der Gastgeber, nachdem Tony Reitz einen folgenschweren Fehlpass gespielt hatte. „Wenn man nicht dazu in der Lage ist, ein Tor zu schießen, besteht die Gefahr, dass das Spiel irgendwann mal kippt“, sagte Trainer Mike Tullberg nach der Partie.

Trainer Tullberg sieht noch große Baustellen

Abwehrchef Lührs machte dann das Debakel perfekt: Erst verursachte er einen Foulelfmeter, dann unterlief ihm ein Handspiel im Strafraum. Beide Elfmeter nutzte Paderborn eiskalt zum 3:0-Endstand. Tullberg zeigte sich enttäuscht: „Im letzten Drittel sind wir einfach nicht gut genug. Das kann man jetzt auch nicht wegdiskutieren.“

Der Saisonstart ist für Borussia Dortmund II gründlich misslungen. Trainer Tullberg hat noch viel Arbeit vor sich. Erste Personalprobleme plagen das Team auch noch (hier mehr). Am Sonntag (14 Uhr) geht es mit dem ersten Heimspiel in der Roten Erde gegen die Sportfreunde Siegen weiter. Nachdem in Paderborn wenig zusammenlief, wird sich zeigen, wie schnell der BVB auf die missratenen 90 Minuten reagieren kann.