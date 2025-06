Borussia Dortmund geht in die Offensive: Kommt jetzt DIESES Talent von Real Madrid?

Bislang hat Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt noch nicht so zugeschlagen, wie es sich die Fans vermutlich gewünscht haben. Neuzugänge fehlen noch, aber sollen schnellstmöglich noch kommen.

Neben den bekannten Spielern wie Rayan Cherki oder Jobe Bellingham, die kommen sollen, hat Borussia Dortmund es jetzt auf einen jungen Spieler von Real Madrid abgesehen. Er soll so schnell wie möglich verpflichtet werden.

Borussia Dortmund will Real-Talent

Zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Deals. Jude Bellingham, Achraf Hakimi oder Reinier sind die bekanntesten Spieler, die die Vereine wechselten. Kommt nun etwa ein weiteres Talent dazu, das sich den Schwarzgelben anschließen wird?

Auch interessant: Borussia Dortmund: Mega-News kurz vor Klub-WM! BVB verkündet sie selbst

Wie die „Marca“ berichtet, hat der BVB ein Angebot für das Top-Talent Diego Aguado abgegeben. Mehr als sechs Millionen Euro soll die erste Offerte betragen. Neben den Dortmundern haben aber noch einige andere Top-Vereine aus ganz Europa Interesse an einer Verpflichtung des 18-Jährigen.

Aguado ist ein Innenverteidiger, kommt aber auch oft auf der linken Seite zum Einsatz. Obwohl der junge Spanier erst kürzlich einen neuen, langfristigen Vertrag bis 2029 unterschrieben hat, ist ein Transfer möglich. In dem Kontrakt wurde nämlich eine Ausstiegsklausel vereinbart, die sehr hoch sein soll.

Mit Aguado zur Klub-WM

Neben Borussia Dortmund soll auch ein Verein aus der italienischen Serie A großes Interesse an einer Verpflichtung des Talents haben. Was einen Transfer schwierig machen könnte: Real Madrid plant nicht, den Youngster direkt abzugeben.

Der Grund: Er wird mit der Mannschaft von Neu-Trainer Xabi Alonso zur Klub-Weltmeisterschaft in die USA reisen. Dort könnte er sich weiter präsentieren, nachdem er in der vergangenen Saison bereit sein Profidebüt feiern konnte.

Mehr Nachrichten für dich:

Zwar hat der BVB mit seinem Angebot bereits ein erstes Signal an die restlichen Interessenten abgeschickt, dennoch könnte der Bundesligist am Ende leer ausgehen. Schließlich will ihn Real Madrid erstmal nicht verkaufen.