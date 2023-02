„Die Höhle der Löwen“: Jetzt herrscht traurige Gewissheit! Auf SIE müssen Fans bald verzichten

Sie gehört zu den bekanntesten Gesichtern der beliebten Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“: Judith Williams sitzt seit der ersten Staffel in der Jury. Dabei investierte sie in der Vergangenheit schon in zahlreiche Start-Ups und dessen Produkte, die es mit ihr weit gebracht haben.

Doch wie jetzt bekannt wird, müssen die Fans sich vorübergehend von „Die Höhle der Löwen“-Investorin Judith Williams verabschieden. Die 51-Jährige teilt jetzt selbst hochemotionale Zeilen auf Instagram und erklärt, wieso sie in der Sendung pausieren wird.

„Die Höhle der Löwen“-Star Judith Williams: Trauriges Aus

Im privaten Umfeld der in Deutschland geborenen US-Amerikanerin ist in letzter Zeit einiges los. Denn die TV-Bekanntheit muss einen Schicksalsschlag nach dem nächsten verkraften. Erst bekommt ihre Mutter im November 2022 Krebs diagnostiziert und dann stirbt ihr Vater Anfang des Jahres 2023 an Alzheimer. Keine einfache Zeit für Judith Williams.

Aus dem Grund fasst sie einen Entschluss: Sie möchte auf jeden Fall die nächste Zeit mit ihrer Mutter verbringen, statt vor der Kamera und ist deshalb bei den aktuell laufenden Dreharbeiten zu Staffel 14 und 15 nicht dabei. Sie selbst schreibt auf Instagram folgendes: „Wir alle haben so um Mama gekämpft und uns gleichzeitig von Papa verabschieden müssen. Und dann schließt du Frieden und weißt es war seine Zeit. Mamas Zeit ist es noch nicht. Gibt es also einen schöneren Grund um bei DHDL zu pausieren als, Seite an Seite, für seine Mutter da zu sein? Aus meiner Sicht nicht.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Die Höhle der Löwen“-Star Judith Williams: Fans stärken ihr den Rücken

Selbstverständlich haben die Fans der 51-Jährigen vollstes Verständnis für diese Entscheidung. Zwar werden sie die Investorin an der Seite der anderen Juroren vermissen, doch sie wünschen Judith Williams eine schöne Zeit mit ihrer Mutter. So schreibt ein Follower: „Ein wundervoller Beitrag, der ans Herz geht. Danke für diesen persönlichen Einblick.“ Ein weiterer kommentiert: „Liebe Judith, die absolut richtige Entscheidung. Genießt jeden Moment zusammen. Ich bin mir sicher, dass sie es schafft.“

Mehr News:

Doch für die Zuschauer von „Die Höhle der Löwen“ gibt es dennoch gute Nachrichten: In der Frühjahrsstaffel, die Vox bald ausstrahlt, wird Judith Williams noch zu sehen sein.