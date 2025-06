Judith Williams: Am Tag nach der „Höhle der Löwen“ kann sie aufatmen

Bereits seit dem Jahr 2014 begeistert die VOX-Sendung „Höhle der Löwen“ ein Millionenpublikum. Zahlreiche Start-Up-Gründer kämpfen mit ihrem Produkt um eine Investition von einem der „Löwen“. Im Gegenzug geben sie einen Anteil ihres Unternehmens ab. Zu den Investoren der aktuellen Staffel zählen unter anderem Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel.

Am Montag (16. Juni) durften sich Fans über eine neue Folge der Unterhaltungsshow freuen. Am Tag nach der Ausstrahlung haben die „Löwen“ einen Grund zur Freude.

Judith Williams erschmeckt Gleitgel

Die aktuelle Folge der „Höhle der Löwen“ erregte Aufmerksamkeit. Denn besonders das Start-Up „Kokomoon“ hatte es in sich. Die Gründer präsentierten ihr selbst produziertes Gleitgel, das aus reinem Kokosöl besteht. Die „Löwen“ schmierten sich das Produkt auf ihre Hände und zeigten sich von der Konsistenz begeistert. Die Kokoscreme ist sogar essbar, was sich Judith Williams nicht zweimal sagen ließ. Die Investorin leckte ihre Hand ab und lobte den Geschmack.

Am Morgen nach der Ausstrahlung können Judith Williams und ihre Kollegen aufatmen. Denn in einer Pressemitteilung gibt der Sender VOX die Einschaltquoten des Abends bekannt. Die siebte Folge der „Höhle der Löwen“ konnte beim Gesamtpublikum mit einem Marktanteil von 7,9 Prozent überzeugen. 1.02 Millionen Menschen schalteten am Montagabend ein.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen begeisterte die Unterhaltungsshow ebenfalls. Das Produktionsteam darf sich hier über einen Marktanteil von 10.8 Prozent freuen, 385.000 Zuschauer schalteten ein. Auch nach mehr als zwanzig Jahren kann die „Höhle der Löwen“ Jung und Alt begeistert und mit kreativen Ideen der Start-Up-Gründer überzeugen.

Auch wenn sich nicht alle Gründer über eine Investition der „Löwen“ freuen durften, hat die siebte Folge der Unterhaltungssendung am Montagabend auf ganzer Linie überzeugt. Das Start-Up „Kokomoon“ wird Judith Williams garantiert niemals vergessen.