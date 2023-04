„Höhle der Löwen“: Ralf Dümmel enthüllt Gage – es ist weniger als man denkt

Die Vox-Löwen brüllen wieder. Am Montag (3. April 2023) startete die beliebteste Gründer-Show im deutschen Fernsehen in eine neue Runde. Mit neuen Ideen, aber auch neuen Gesichtern. So sind Janna Ensthaler und Tillmann Schulz für Georg Kofler und Nico Rosberg neu im Löwengehege. Und die beiden können sich neben den alten Hasen wie Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Dagmar Wöhrl und Nils Glagau durchaus sehen lassen.

Ensthaler dürfte vielen vor allem durch die „Glossybox“ ein Begriff sein, die hatte die frühere Unternehmensberaterin nämlich gegründet. Und auch Tillmann Schulz ist kein unbeschriebenes Blatt. Er führt in dritter Generation das Familienunternehmen „MDS Holding“, das große Lebensmittelhändler wie Aldi und Lidl beliefert. Für gute Laune sorgten in der neuen Folge „Die Höhle der Löwen“ aber zunächst andere.

Ralf Dümmel spricht über „Höhle der Löwen“-Gage

So ließ Ralf Dümmel durchscheinen, was er denn in der Vox-Show angeblich verdiene. Wenn das jedoch stimmt, kommt der Sender extrem gut weg. Was war passiert? Nachdem die Investorinnen und Investoren das Studio betreten hatten, bemerkten sie neben ihren Sesseln ein kleines Tablett mitsamt Deckel.

Klar, dass die Finanzexperten da neugierig wurden, und so entdeckte Dümmel unter seiner Glocke einen Haufen Geld. „Oha, ich sage das einfach: Das sind Münzen. 18 Euro. Meine Gage für die ganze Staffel. Aber ich wusste nicht, dass ich die heute kriege“, scherzte der 56-Jährige.

Da packte auch Carsten Maschmeyer die Neugierde. Jedoch waren auf seinem Tablett 35 Euro versteckt. „Ralf, siehste mal, ich kriege mehr. Ich habe 35 Euro Gage“, witzelte der Unternehmer. Na, ob da einer besser verhandelt hat? Dümmel jedenfalls schien ordentlich neidisch. Nicht nur, dass der Mann von Veronica Ferres von Haus aus mehr habe, jetzt bekomme er auch noch mehr Gage.

Schlussendlich ging es jedoch um den ersten Pitch der Staffel. So hatten Aaron Rau und Jonas Weber einen besonders dünnen Geldbeutel, den Lockcard erfunden. Darin können Münzen, Kreditkarten, Geldscheine und gar Schlüssel platzsparend verstaut werden. Begeistert waren alle Gründer. Und so entschieden sich Aaron und Jonas für das Angebot von Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer. Hoffentlich kommt dann noch ein bisschen Geld dazu.