„Die Höhle der Löwen“: Emotionale Beichte sorgt für Gänsehautmoment – „Jeder hat sein Päckchen zu tragen“

„Die Höhle der Löwen“ meldet sich seit dem 8. April bei Vox mit der Frühjahrs-Staffel zurück. In der Show ringen sieben Investoren um die geschäftliche Teilhabe an überzeugenden Produkten oder Unternehmen.

Doch ein Kapitalgeber kämpft nun mit einer sehr privaten Geschichte.

„Die Höhle der Löwen“: Emotionale Beichte

Insgesamt fünf Gründer versuchen in Folge 3 am 22. April ihr Glück, darunter auch die jüngste Gründerin in der Geschichte von „Die Höhle der Löwen“. Doch nicht nur die Kandidaten überraschen am Abend mit kreativen Ideen. Auch die Vox-Jury überrascht und macht plötzlich sehr persönliche Geständnisse.

Diese kommen im Rahmen eines Pitches hoch, welcher folgendes Geschäftskonzept vorstellt: Es geht um eine Plattform unter dem Namen „peers.“, die Online-Gruppenkurse für psychologische Beratung organisiert.

+++„Die Höhle der Löwen“ (Vox): Gründer Ralf Dümmel verrät – „Leben hat sich total verändert“+++

Um ihre Idee den „Löwen“ interessant zu verkaufen, beginnt Gründerin Martina Stiegler ihre Vorstellung mit einer Aufgabe für die Investoren: Dabei sollen sie Dinge auf ein Paket aufschreiben, die sie im Alltag beschäftigt. „Jeder hat sein Päckchen zu tragen“, möchte die Vox-Kandidatin damit deutlich machen.

„Die Höhle der Löwen“: Private Jury-Offenbarungen

„Ich habe drei Kinder und arbeite viel“, beginnt Investorin Janna Ensthaler, die 2023 ihr „Löwen“-Debüt feierte. Doch vor allem Unternehmer Carsten Maschmeyer überrascht mit seiner Beichte: „Ich war zwei Jahre tablettenabhängig und depressiv.“ Ein Geheimnis möchte der 64-Jährige aber nicht daraus machen: „Das kann ich sehr deutlich sagen“, so der Vox-Star. „Wirklich, Gänsehaut“, lässt daraufhin seine Jury-Kollegin verlauten.

Geleitet wird die Plattform „peers.“ von Fachexperten, unterstützt durch Künstliche Intelligenz. Damit möchte Gründerin Martina Stiegler einen niedrigschwelligen Zugang zu psychologischer Hilfe anbieten und Gleichgesinnte zu einem Austausch zusammenbringen.

Ob sich „peers.“ einen Investor sichern konnte, erfahren begeisterte Zuschauer in der Vox-Sendung. Weitere spannende Geschichten gibt es jeden Montag ab 20.15 Uhr bei „Die Höhle der Löwen“ oder jederzeit in der RTL-Mediathek zu sehen.