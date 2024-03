„Die Höhle der Löwen“ (Vox): Gründer Ralf Dümmel verrät – „Leben hat sich total verändert“

In der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“ wetteifern demnächst wieder die Investoren um Gründer mit vielversprechenden Geschäftskonzepten. Dabei verrät Investor Ralf Dümmel bereits vorab, was man in der neuen Staffel erwarten darf und was sich seit seiner Teilnahme alles verändert hat.

Die beliebte VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ geht in eine neue Runde! In der 15. Staffel der Sendung suchen die beliebten Investoren wieder nach neuen Geschäftsideen.

„Höhle der Löwen“-Investor plaudert aus Privatleben

Auch der Löwe, der die bisher meisten Deals geangelt hat, Ralf Dümmel, ist in diesem Jahr wieder in der Jury mit dabei und sucht gemeinsam mit seinen Kollegen Tijen Onaran, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Janna Ensthaler und Tillman Schulz nach innovativen, neuen und kreativen Ideen.

Damit treten die Kapitalgeber in derselben Konstellation wie im Vorjahr an. Vorab gibt Ralf Dümmel jetzt in einem RTL-Interview Ausblicke auf die neue Staffel und plaudert auch das ein oder andere Detail aus seinem Privatleben aus.

„Höhle der Löwen“-Gründer Ralf Dümmel: Vor Teilnahme völlig unbekannt

Denn das Privatleben von Ralf Dümmel hat sich seit der Teilnahme an der Sendung um 180 Grad gewendet! Der Investor sitzt seit 2016 in der „Die Höhle der Löwen“-Jury, war vorher als TV-Gesicht aber noch völlig unbekannt. „Bei mir gab es nicht mal ein Foto auf Google und es war nie mein Ziel, ins Fernsehen zu gehen“, so der Unternehmer.

Ralf Dümmel baute die DS Gruppe als Geschäftsführer maßgeblich mit auf und machte sie somit zu einem der erfolgreichsten deutschen Handelshäuser. Kein Wunder also, dass der Sender ihn als Gründer im Team haben möchte!

Doch der Investor war von der anfänglichen Anfrage als Löwe mehr als verwundert, dachte zunächst, man möchte ihn als Kandidaten vor Ort haben. „Bekommt ihr die Stelle nicht besetzt oder findet ihr niemand bekannteres?“, fragte er sich damals.

Ralf Dümmel: „Mein Leben hat sich total verändert“

Doch Ralf Dümmel nahm die Herausforderung an: „Seitdem hat sich mein Leben total verändert und ich hätte niemals gedacht, dass mal jemand ein Selfie mit mir machen möchte oder dass ich in meinem Leben Autogrammkarten brauchen würde,“ so der heutige „Die Höhle der Löwen“-Star.

Was bei dem Gründer jedoch nach wie vor gleich geblieben ist, ist seine Aufregung, die er bei jedem Pitch verspürt. „Ich habe immer noch Angst, einen Deal zu verlieren, aber springe immer noch genauso aus dem Sessel, wenn ich ihn gewinne“, so der 57-Jährige.

Einen Ausblick gibt der Unternehmer auch schon auf die neue Staffel von „Die Höhle der Löwen“: „Ich werde immer wieder überrascht und es gibt mal wieder fantastische Gründer.“ Mit dem sympathischen Unternehmer Ralf Dümmel dürfte die diesjährige Staffel umso spannender werden.