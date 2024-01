„Höhle der Löwen“: Judith Williams kann es nicht länger für sich behalten – „Vorfreude ist riesig“

Die VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“ begeistert Fernsehzuschauer bereits seit dem Jahr 2014 und sorgt für gute Unterhaltung an einem Montagabend. In der Unterhaltungsshow stellen junge Unternehmer ihre Start-Up-Ideen vor und kämpfen um Investments von den sogenannten „Löwen“

Die „Löwen“ sind erfolgreiche Unternehmer, die ausgewählten Kandidaten ihre finanzielle Unterstützung zusichern wollen. Besonderer Beliebtheit erfreut sich „Löwin“ Judith Williams, die jedoch in der letzten Staffel aussetzte. Nun meldet sich die Unternehmerin jedoch mit großen Neuigkeiten bei ihren Fans.

„Höhle der Löwen“-Fans dürfen sich freuen

Nachdem Judith Williams im vergangenen Jahr von den „Höhle der Löwen“-Fans schmerzlich vermisst wurde, lässt die neuste Ankündigung der Unternehmerin das Herz ihrer Follower nun umso höher schlagen. Mit ihren rund 200.000 Instagram-Followern teilt die 52-Jährige nun ein Video, in dem sie durch das Tor des Fernsehstudios der beliebten VOX-Sendung schreitet. Das Video beschriftet Williams mit den Worten: „Ich muss euch etwas sagen… I’M BACK. Let’s talk business“ und ergänzt einen Löwen-Emoji. Die Freude ist dem Fernsehstar regelrecht anzusehen.

Das energiegeladenen Instagram-Reel kommentiert Judith Williams mit den Worten: „BIG NEWS! Ich bin zurück bei der Höhle der Löwen – in der neuen Staffel freue ich mich endlich wieder spannende und innovative Start-ups kennenlernen zu dürfen. Die Dreharbeiten starten in Kürze und die Vorfreude ist riesig!“ Die Unternehmerin scheint die aufregende Zeit am Set der Sendung sehnlichst vermisst zu haben. Mit neuer Energie wird sich Williams sicherlich für das ein oder andere Start-Up begeistern lassen.

Vorfreude aufseiten der Fans

Auch die Fans der „Höhle der Löwen“ können ihre Freude über diese Neuigkeiten kaum zurückhalten. Unter dem Video der Unternehmerin häufen sich enthusiastische Kommentare über die Rückkehr des Fernsehstars. Ein Follower kommentiert Judith Williams Instagram-Beitrag mit den Worten: „Dann kann man es sich ja wieder anschauen und sich auf die Kombination aus Herz, Hirn und Humor freuen. Sehr schön“ und ein weiterer Fan schreibt freudig: „Wie schön liebe Judith, du hast uns echt gefehlt“. Über diese Vielzahl an positiven Rückmeldungen freut sich der VOX-Star garantiert.

Wann die beliebte VOX-Show wieder anlaufen wird, ist bisher noch nicht bekannt. In Anbetracht dieser tollen Neuigkeiten, können sich die „Höhle der Löwen“-Fans jedoch sicherlich noch etwas gedulden.