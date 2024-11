Vox stellt Programm auf den Kopf: Es dauert nicht mehr lang

Zuschauer des Senders Vox können sich im Dezember auf viele neue Special-Highlights und Veränderungen im Programm freuen. Mit dabei sind Klassiker wie ,,Die Höhle der Löwen“ oder ,,Kitchen Impossible“- aber ganz anders, als Fans ihre Lieblingsformate normalerweise kennen. Dazu kommen noch zusätzliche Überraschungen, die Klein und Groß in Weihnachtsstimmung bringen sollen.

Der TV-Sender Vox hat nun bekannt gegeben, dass er sein Programm im Dezember umstrukturieren wird. Dabei soll Weihnachtstimmung entfacht werden. Schließlich steht die schönste Zeit des Jahres bevor, die alle im Kreise ihrer Liebsten verbringen.

Vox: Weihnachtliche Überraschungen

Fans der bekannten Unterhaltungsshow ,,Die Höhle der Löwen“ werden dabei, wie auch schon im Vorjahr, die Weihnachtsedition genießen können. ,,Die Höhle der Löwen – Endlich Weihnachten“ wird am Dienstag, 10. Dezember 2024 zur Primetime um 20:15 ausgestrahlt. In dieser Edition werden die potenziellen Investoren Dagmar Wöhrl (70), Ralf Dümmel (57), Nils Glagau (49), Tilman Schulz (35) und Judith Williams (53) noch einmal viele interessante Geschäftsideen begutachten und sich duellieren. Sollte der Sendetermin verpasst werden, gibt es keinen Grund zur Enttäuschung! Am 26. Dezember 2024 um 20:15 wird noch einmal eine Wiederholung auf Vox Up gezeigt.

Die beliebte Kochshow ,,Kitchen Impossible“ wird ebenfalls unter den Vorzeichen von besinnlicher Adventsstimmung stehen und im Dezember zu sehen sein. Der genaue Sendetermin ist noch nicht bekannt. Wer noch auf der Suche nach kreativen Inspirationen für einzigartige Weihnachtsgerichte ist, wird hier besonders fündig. So werden sich die prominenten Star-Köche Tim Mälzer (53) und Tim Raue (50) in einer Competition Koch und Moderator Roland Trettl (53) und Gastronom Sepp Schellhorn (57) stellen. Dabei werden sie Weihnachtsgerichte nach Rezepten auf der Insel Kreta und in der Schweiz (Fürstenau) zaubern.

TV-Sender zieht alle Register

,,Shopping Queen“ bietet dabei noch eine größere Christmas-Edition bei Vox an. Vom Montag, den 2. Dezember 2024 bis Freitag, den 20. Dezember 2024 weihnachtet es bei Guido Maria Kretschmer (59) und seinen Teilnehmern sehr. Jeden Tag stehen dabei Türchen, Geschenke und die Vorfreude auf die besinnliche Zeit im Vordergrund. Die Kandidaten können sich nach dem Öffnen der Türchen auf spezielle Überraschungen, wie zum Beispiel eine besondere Shoppingbegleitung, ein 300 Euro höheres Shoppingbudget und vieles mehr freuen. Drehorte sind dabei Bielefeld, Frankfurt und Dortmund.

Zudem wird die Weihnachtszeit auf Vox durch den bekannten Klassiker ,,Die schöne Bescherung“ am Donnerstag, den 12. Dezember 2024 um 20:15 abgerundet. Doch das ist bei weitem nicht alles! Weitere Spielfilme wie ,,Santa Claus 1, 2 und 3″, ,,Pretty Woman“, ,,Der Grinch“ und ,,Last Christmas“ lassen traumhafte Kindheitserlebnisse und vergangene wunderschöne Weihnachtsabende wieder auf erleben. Durch diese Weihnachts-Highlights werden Vox-Zuschauer perfekt auf das Fest der Liebe eingestimmt!