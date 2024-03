„Die Höhle der Löwen“ (VOX): Jetzt wird es wieder ernst

In der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“ wetteifern demnächst wieder die Geldgeber um Gründer mit vielversprechenden Geschäftskonzepten.

Dabei weiß eine Investorin bereits, welcher Unternehmer sich wohl besonders lautstark durchsetzen wird.

„Höhle der Löwen“: Das sind die Investoren

Der beliebte Erfolgsklassiker „Die Höhle der Löwen“ geht auf VOX in die 15. Staffel und läutet mit 8 Episoden eine neue Runde ein. Dabei startet wieder der Kampf um die beste Geschäftsidee.

Mit von der Partie sind dieses Jahr die sieben Investoren Tijen Onaran, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Janna Ensthaler und Tillman Schulz. Damit treten die Kapitalgeber in derselben Konstellation wie im Vorjahr an.

VOX-Gründershow: Diese Ideen sollen die Unternehmer überzeugen

Dabei gibt der Sender bereits erste spannende Einblicke in die neue Staffel und beweist: Gründen ist keine Frage des Alters. Denn die Löwen begrüßen unter anderem einen 70-jährigen Gründer genauso wie die jüngste Gründerin, die mit 16 Jahren vor den Investoren ihre Geschäftsidee an den Mann oder an die Frau bringen möchte.

Letztes Jahr konnte die Show wieder mit ihren Quoten glänzen: Denn die 2023 gezeigten 18 Ausgaben holten im Schnitt erfolgreiche rund zwölf Prozent Marktanteil beim Publikum zwischen 14 und 49 Jahren. Die vielfältigen Ideen reichen dieses Jahr von selbstkühlenden Cocktails, auf Wasser fahrenden E-Bikes bis hin zum Exoskelett für Chirurgen und werden hoffentlich für ertragreiche Einschaltquoten und Begeisterung bei den Zuschauern sorgen.

Tijen Onaran: Dieser ‚Löwe‘ brüllt am lautesten

Vorab wurden die Investoren bereits zu ihren Meinungen und Erfolgen aus der Sendung befragt. Tijen Onaran, Unternehmerin, Bestseller-Autorin und eine der führenden Stimmen der deutschen Wirtschaft, klärt darüber auf, welcher der „‚Löwen‘ am lautesten brüllt“.

In dieser Hinsicht ist sich die Investorin sicher: „Ich finde, dass Carsten Maschmeyer sehr analytische Fragen stellt und die Start-ups richtig durchlöchert und sie nicht herauslässt. So liebe ich den Diskurs auch unter uns.“

Ob sich neben Maschmeyers lauter Stimme auch noch andere Investoren durchsetzen können, zeigt sich in wenigen Wochen. Denn „Die Höhle der Löwen“ meldet sich ab dem 8. April zur Primetime um 20.15 Uhr zurück und bleibt auf dem Montagabend bei VOX.