Netto nimmt neue Produkte ins Sortiment – Kunden können nur staunen

Frischer Wind bei Netto! Kunden des Discounters können sich schon bald auf einige neue Produkte im Sortiment freuen. Neben günstigen Eigenmarken gibt es in den Netto-Filialen auch Markenprodukte zu kaufen.

Doch schon bald kommt noch ein neuer Produktbereich dazu – Kunden erwarten in den nächsten Wochen immer wieder Überraschungen, mit denen sie wohl nicht gerechnet hätten.

Netto geht besondere Partnerschaft ein

In der deutschen Supermarkt-Landschaft wissen Kunden in der Regel, was sie haben. Aldi ist der klassische Discounter, Rewe und Edeka haben besonders viele Marken und spezielle Produkte im Sortiment, Penny und Netto verbinden günstige Angebote mit bekannten Markenlebensmitteln. Netto erweitert allerdings ab Montag (2. September) seine Auslage um ganz spezielle Produkte – nämlich um exklusive Neuheiten, die erst kurz vorher öffentlich werden.

Dahinter steckt eine Zusammenarbeit von Netto und der Vox-TV-Show „Die Höhle der Löwen“. In dem Format stellen junge Gründe ihre Ideen und Produkte vor, um zahlende Promis und bekannte Geschäftsleute als Investoren zu gewinnen. Seit Jahren dabei ist Unternehmer Ralf Dümmel – und wer in der neuen Staffel ab Montag einen Deal mit ihm abschließt, kann seine Produkte schon kurz darauf bei Netto wiederfinden.

Netto-Kunden erwartet „breite Auswahl an innovativen Produkten“

Laut des Discounters haben die „Höhle der Löwen“-Gründer nach Abschluss eines Deals mit Dümmel schon am nächsten Tag die Chance, ihr Produkt in den rund 4.350 Netto-Filialen und dem Onlineshop zu platzieren. So entsteht jede Woche eine Win-win-Situation für Gründer und Netto-Kunden. Die einen können ihre Innovationen direkt auf dem großen Markt vertreiben – die anderen können sich über neue, exklusive Produkte freuen, bei denen sie die ersten Käufer sind.

„Durch die Partnerschaft mit Ralf Dümmel sowie den Gründern bieten wir unseren Kunden eine noch breitere Auswahl an innovativen Produkten, die ihr Einkaufserlebnis bereichern. Gleichzeitig ermöglichen wir den Unternehmern eine sehr gute Vermarktungschance“, fasst eine Netto-Sprecherin zusammen.