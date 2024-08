Vox: Kurz vor Finale – Sender streicht Serie radikal aus Programm

Das Programm von Vox könnte vielfältiger nicht sein: Von spannenden Dokus über Nachrichtensendungen bis hin zu internationalen Shows ist alles mit dabei. Doch leider gibt es auch immer wieder Änderung beim privaten Sender. Das müssen Action-Fans jetzt am eigenen Leib erfahren.

Vox muss bittere Klatsche einstecken

Seit Längerem zeigt Vox die international erfolgreiche Sendung „Magnum P.I.“ im TV-Programm. Der Reboot mit Schauspieler Jay Hernandez sorgte anfangs für solide Einschaltquoten – doch genauso schnell ging es dann auch wieder bergab mit der Beliebtheit der Sendung.

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, konnte „Magnum P.I.“ am letzten Freitag (23. August) lediglich Marktanteile zwischen 1,8 und 3,0 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichen. Zu wenig für Vox – der Sender muss bedauerlicherweise knallhart durchgreifen.

Sender bleibt keine andere Wahl

Wie der private Sender nun offiziell verkündet, wird „Magnum P.I.“ nicht mehr im Programm gezeigt. Besonders bitter für die Fans: es ist ausgerechnet das Staffel-Finale, was dadurch wegfällt. Die letzten vier Folgen werden nicht ausgestrahlt.

Stattdessen gibt es am kommenden Freitag (30. August) um 20.15 Uhr den Spielfilm „Der Staatsfeind Nr. 1“ mit Will Smith in der Hauptrolle. Und auch danach liegt der Fokus auf einem anderen Genre.

Darauf die Woche setzt Vox auf Daniela Katzenberger und zeigt die neuen Folgen ihrer Doku-Soap. Bleibt abzuwarten, ob der Sender damit bessere Quoten einfahren kann als mit der US-amerikanischen Produktion.

