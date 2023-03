Die Geissens: Carmen Geiss Oben-ohne – Fans können kaum glauben, was sie sehen

Was die Tochter kann, das kann Mama schon lange. Und sogar noch besser. Das dachte sich wohl auch Carmen Geiss und reagierte auf die freizügigen Urlaubsfotos ihrer Tochter Davina mit noch mehr Nacktheit. Richtig gelesen, der „Die Geissens„-Star hat sich nackig gemacht. Also zumindest Obenrum.

So zeigt sich die 57-Jährige bei Instagram ohne Bikinioberteil im Pool. Die Hände als Sichtschutz vor den Brüsten platziert, scheint sich Carmen Geiss dem streifenfreien Sonnenbad zu widmen. Dazu schreibt der „Die Geissens„-Star: „Just be yourself“, also „Sei einfach du selbst“.

Carmen Geiss Oben-ohne im Pool

Recht hat sie, die Carmen. Und die Kommentare ihrer Fans geben ihr Recht. „Wow, klasse, schönen Urlaub“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Oder: „Das Foto ist der Burner.“ Sogar als „göttlich“ wird die Frau von Millionär Robert Geiss bezeichnet.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch wie sollte es anders sein. Natürlich sind auch einige Follower dabei, die bei den stimmungsvollen Urlaubsbildern etwas zu moppern haben. „Da ist alles bearbeitet. Meine Güte, dass man sich nicht einfach so zeigen kann, wie man ist. Mal ein Filter ist doch okay, aber dieses Bearbeiten des Körpers, der Beine und so weiter. So ein Schwachsinn. Man kann es auch übertreiben“, zetert beispielsweise eine Followerin. Und ein anderer Fan ergänzt: „Muss nicht sein.“

Mehr Nachrichten:

Die negativen Kommentare dürften Carmen aber da vorbeigehen, wo die Sonne selten scheint. Schließlich befindet sie sich gerade mit ihrer Familie im sonnigen Traumurlaub auf den Malediven, während das Wetter in Deutschland eher zwischen Winter und Herbst schwankt. Oder wie sie selbst auf Instagram schreibt: „Wir sind im Paradies angekommen und genießen unseren Urlaub und die traumhafte Insel.“ Und der sei ihr, Robert und den Kindern auch gegönnt.