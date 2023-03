Carmen Geiss präsentiert Neuanschaffung und übersieht dabei wichtiges Detail – „Falsch geschrieben“

Dass Carmen Geiss kein Problem damit hat, ihr Vermögen für Luxus jeglicher Art auszugeben, dürfte mittlerweile klar sein. Bei „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ leben Robert, Carmen, Davina und Shania das Leben, von dem die Wollnys nur träumen können.

Die Welt ist ihr Zuhause und die Familie ständig unterwegs. Ihre liebste Beschäftigung dabei ist und bleibt neben wilden Freizeitaktivitäten aber das Shopping. In Sachen Einkaufsfieber gibt bei der Familie wohl Carmen Geiss den Takt vor. Blöd nur, wenn man am Ende viel Kohle für einen Schreibfehler ausgegeben hat und es dann nicht mal bemerkt.

Carmen Geiss präsentiert stolz Luxus-Anschaffung

„Ich bin begeistert von meiner maßgeschneiderten Jacke. Einfach ganz was Besonderes“, schreibt Carmen Geiss zu einem Instagram-Video. Zu sehen ist die RTL2-Bekanntheit, wie sie im Rahmen ihrer Show eine neue Jacke anprobiert.

Von der Stange wird bei Familie Geiss natürlich nicht geshoppt. Stattdessen geht’s zum Schneider in Dubai. Der hat für Carmen extra eine Jacke angefertigt, die man „auf Jeans tragen kann.“ Und als wäre das nicht schon Kaufanreiz genug, steht auch noch Carmens Name in der Innenseite. Oder zumindest eine Version ihres Namens.

Carmen Geiss: Fans bemerken Fehler

„Guck, was hier steht. Carmen Geiss“, liest sie stolz vor. Dass hier allerdings nicht Carmen mit E, sondern Carmen mit A steht, übersieht sie einfach. Ehemann Robert witzelt noch darüber, dass Carmen ihre Jacke damit niemals wieder verlieren wird, weil sie personalisiert ist.

Mehr News:

Findigen Fans ist der Schreibfehler allerdings nicht entgangen. Dementsprechend fallen auch die Kommentare aus: „Die Jacke ist toll, aber da steht CarmAn statt Carmen Geiss“, „Der Name ist falsch geschrieben“, „Da steht Carman und was ist an der Jacke so besonders.“

Carmen scheint der kleine Patzer jedenfalls nicht zu stören. Sie ist ganz angetan von ihrem neuen Jäckchen.

Ganze Folgen von „Die Geissens“ gibt’s immer montags ab 20.15 Uhr bei RTL2 im TV oder online bei RTL+.