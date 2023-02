„Die Geissens“: Robert muss Bauarbeitern zusehen – ihm vergeht der Appetit

So hat sich Robert Geiss seinen Morgen nicht vorgestellt! Die Geissens sind gerade erst aus ihrem Wellness-Urlaub in der Slowakei zurückgekehrt, doch Zeit zum Erholen von der Reise bleibt ihnen nicht. In ihrer Wahlheimat Monaco gibt es bereits Ärger.

Die Geissens werden aus dem Hafen vertrieben! Statt eines gemütlichen Frühstücks auf ihrer Luxus-Yacht erwartet Robert und Carmen ohrenbetäubender Lärm. Als der 59-jährige Millionär die Übeltäter entdeckt, platzt ihm der Kragen.

Wegen Baustelle neben seiner Yacht: „Die Geissens“-Star Robert rastet aus

Zu Hause ist es doch am schönsten! Insbesondere wenn man gleich mehrere Domizile besitzt wie die Geissens. Einer ihrer Lieblingsorte ist ihre Yacht, die im Hafen Port Hercule liegt. Ganz nach dem Motto „Sehen und gesehen werden“ lassen Robert, Carmen und ihre Kinder an der Côte d’Azur die Seele baumeln – wenn da nicht dieser Lärm wäre.

Seit vier Jahren wird nun schon an einer Baustelle direkt gegenüber gearbeitet. „In Dubai haben die eine ganze Stadt in vier Jahren fertig, hier bauen die an einem Haus und sind immer noch nicht fertig. Ist doch nicht normal!“, schimpft Robert Geiss, der sich auf ein opulentes Frühstück auf dem Deck gefreut hat. Für den Unternehmer ist sofort klar: So können die Geissens nicht weiter verweilen. Beim Anblick der Bauarbeiter scheint ihm bereits der Appetit vergangen zu sein. „Hier können wir nicht sitzen, hier können wir nicht essen, können wir gar nichts machen“, ärgert sich Robert.

Die Geissens ergreifen die Flucht: „Kann mir das nicht den ganzen Tag anhören“

Auch seine Ehefrau Carmen hat nach wenigen Sekunden genug. „Ich kann mir das nicht den ganzen Tag anhören“, klagt sie, während sie sich im Sommerkleid und Pantoffeln über ihr Frühstück hermacht. Das muss sich Robert nicht länger gefallen lassen: „Wir sollten rausfahren zum Mittagessen.“ Kurz bevor sie den Motor anschmeißen lassen, stößt ihr guter Freund Shari dazu. Als er den Geissens einen guten Morgen wünscht, entgegnet ihm Robert patzig: „Der Morgen ist schon verdorben!“

Doch sobald die Geissens aufs Wasser hinausfahren, entspannt sich die Lage. „Jetzt haben wir Ruhe“, betont Robert. Als dann auch noch die Töchter Davina und Shania mit einem kleineren Motorboot zur Yacht gebracht werden, ist die Familie endlich wieder vereint und glücklich.