Die Geissens: Fans fassungslos – „Ein Hohn für jeden normal Arbeitenden“

Bei diesen Bildern könnte man fast ein wenig neidisch werden. Während sich in Deutschland Schnee und Regen die Klinke in die Hand geben und auch Mitte März noch immer Winterjacken-Wetter herrscht, hat sich „Die Geissens“-Ikone Carmen Geiss mitsamt Familie in die Sonne verabschiedet.

„Wir sind im Paradies angekommen und genießen unseren Urlaub und die traumhafte Insel.“, schreibt Carmen Geiss zu einem Video, dass sie auf den Malediven aufgenommen hat und hängt gleich noch den Hashtag „urlaubsreif“ an. Die 57-Jährige teilte das Video am Samstagmorgen. Wir sehen den „Die Geissens“-Star darin, wie sie mit einem strahlenden Lächeln auf dem Gesicht in Richtung Pool spaziert, freudestrahlend „Guten Morgen, Sonnenschein“ flötet und dann zum Frühsport in den Pool hüpft.

Die Geissens genießen ihren Urlaub

Der, wie sollte es anders sein, übrigens direkt am Meer liegt. Warum Carmen nicht direkt in den Ozean springt, bleibt wohl ihr kleines Geheimnis, die Meinungen der Fans allerdings sind gespalten. So gibt es zahlreiche Anhänger, die ihr das Urlaubsglück gönnen, aber auch einige, bei denen wohl der Neid überwiegt.

„Aber jetzt ab in die Sonne, Carmen! Vitamin D ist gut für unseren Körper“, schreibt beispielsweise eine Followerin, während eine weitere ergänzt: „Schön, dass es noch so ein Paradies gibt. Galaktisch. Ich wünsche euch eine paradiesische Auszeit.“

Fans der Geissens schwanken zwischen Neid und Wohlwollen

Ein weiterer Follower dagegen findet es gar nicht mal so toll, dass der RTL-ZWEI-Star mit ihrem Glück via Instagram hausieren geht. Er zetert: „Urlaubsreif. Das ist ein Hohn für jeden normal arbeitenden und lebenden Menschen.“

Was daran ein Hohn sein soll, als Familie seinen Urlaub zu genießen, den man sich hart erarbeitet hat, bleibt dagegen wohl sein Geheimnis. Von einem anderen User bekommt der Neider jedenfalls mächtig Gegenwind. „Wieso? Wer sich es leisten kann, der soll das doch machen. Ich fliege auch in die Karibik.“