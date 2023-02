„Die Geissens“: Schock bei Ankunft in Slowakei-Hotel – „Ach du Schande“

Na, diesen Trip in die Slowakei hatten sich die Geissens wohl ganz anders vorgestellt! In der neuen Staffel der RTL Zwei-Reality-Show „Die Geissens“ folgt die Millionärs-Familie der Einladung des slowakischen Wirtschaftsministers. Robert, Carmen, Davina und Shania rechnen dabei mit einer entspannten Zeit, schließlich dürften sie in der Slowakei lange nicht so bekannt wie in Deutschland sein – doch da haben sie sich bitter getäuscht.

„Die Geissens“ kommen in Hotel an und wollen am liebsten umdrehen

Schon in der vergangenen Folge von „Die Geissens“ erlebten die RTL-Zwei-Zuschauer, wie sehr die Millionäre in dem Land gefeiert werden. Der erste Tag gestaltete sich daher für Robert und Carmen sowie ihre beiden Töchter anstrengender als gedacht, weil sie für viele Fans posieren und Autogramme schreiben mussten.

Zu Beginn der neuen Folge an diesem Montag (13. Februar, 20.15 Uhr) ist die Familie einfach nur froh, endlich in ihr Hotel zu kommen: „Für heute wollen wir nur noch in unserem Hotel chillen“, erklärt Carmen erschöpft. Aber daraus wird nichts! Vor dem Hotel angekommen, erwarten die Geissens erneut Menschenmassen – inklusive Dudelsack-Spieler. „Nä, ne?“, fragt Carmen sofort entgeistert, als das Auto der Familie vor dem Hotel zum Stehen kommt. „Da geh ich nicht raus“, stellt Robert sofort klar.

Nach dem ersten Schock steigen die TV-Stars dann allerdings aus, begrüßen die wartenden Fans – aber sind weiterhin ratlos.

„Die Geissens“ ratlos: „Robert, was ist das hier?“

Schließlich tragen viele der Menschen auch Kostüme, wirken wie aus einer anderen Zeit. „Roooobert, was ist das hier? Sind die alle wegen uns hier?“, fragt Carmen ihren Gatten. „Das ist doch so ein Mittelalter-Festival…“ Robert ist sich schnell sicher: „Ich glaube, die haben das organisiert, speziell weil wir hier sind“. „Ach du Schande, nur wegen uns?“, entfährt es Carmen daraufhin – und schon bahnen sich die Geissens ihren Weg durch die Menge.

Welch überraschender Besuch die Millionäre dann außerdem noch in ihrem Hotel erwartet, kannst du in der neuen „Die Geissens“-Folge um 20.15 Uhr bei RTL Zwei oder ab sofort bei RTL+ sehen.