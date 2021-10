„Der Hammerhai“ bei „The Masked Singer“: Steckt etwa ER unter der Maskerade?

Er ist einer der Neuen in Staffel fünf der ProSieben-Show „The Masked Singer“: „Der Hammerhai“!

Das wird H, A, doppel M, E, R! „The Masked Singer“ hat in Staffel 5 wieder einige vielversprechende Kostüme auf Lager – ER ist schon jetzt ein echter Star. Im Herbst 2021 verspricht „Der Hammerhai“ bei „The Masked Singer“ eine ganz große Show..

Aber welcher Star könnte sich unter dem pinken Neonanzug mit Tauchermaske verstecken? Die Zuschauer von „The Masked Singer“ sind schon jetzt im Ratefieber.

„The Masked Singer 2021“: Welcher Promi steckt unter der Maske vom „Hammerhai“?

Wir durften uns bereits von den Gesangstalenten „Der Oktopus“ und „Der Hummer“ überzeugen lassen. Gewonnen hat damals aber leider keines der Meerestiere. Das soll sich nun ändern: „Der Hammerhai“ ist gekommen, um „The Masked Singer 2021“ zu gewinnen.

Keine Frage: „Der Hammerhai“ liebt es, auf der großen Bühne zu stehen. Als allererstes Gesicht der neuen Staffel war er sogar schon bei „Schlag den Star“ zu Gast. Mehr dazu hier >>>

„Der Hammerhai“ war eine wahre Herausforderung für die Maskenbauerin. Foto: ProSieben/Benjamin Kis

Ein wahrer Hingucker ist vor allem sein extrem großer Schädel, der einen beeindruckenden Umfang von drei Metern hat. „Das war wirklich ein Kampf gegen die Physik. Durch die überdimensionale Größe mussten wir lange tüfteln, wie man den Kopf am besten austariert“, verrät Maskenbauerin Marianne Meinl gegenüber ProSieben.

Das sind die Tipps der Fans:

Hella von Sinnen

Evelyn Burdecki

Bei Instagram wird bereits heiß diskutiert, welcher Promi sich wohl unter der XXL-Maske versteckt. „Ich glaube, es ist eine Frau. Könnte es vielleicht Evelyn Burdecki sein? Da der 'Hammerhai' nicht sehr groß ist, denke ich das“, vermutet eine Zuschauerin.

Die Mehrheit tippt hingegen auf Sat.1-Kultstar Hella von Sinnen. Schließlich gibt es niemanden im deutschen Fernsehen, der so sehr für bunte Einteiler bekannt ist wie die 62-Jährige. „Eindeutig Hella von Sinnen!“, ist sich ein Fan sicher. Bleibt abzuwarten was die Jury, in der auch Sänger Alvaro Soler zu Gast sein wird, zu der Maske „Der Hammerhai” sagen wird.

Weitere Hinweise zum „Hammerhai“ erfahren wir spätestens in der ersten Liveshow am 16. Oktober – um 20.15 Uhr bei ProSieben. Dann wird auch endlich die erste Maske fallen und das Geheimnis eines Promi-Kandidaten gelüftet.