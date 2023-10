Daniela Katzenberger: Ehemann Lukas muss ganz stark sein – „Er trauert“

Reality-TV-Star Daniela Katzenberger ist für ihr loses Mundwerk, ihre unterhaltsame Art und ihre platinblonde Mähne bekannt. Die 37-Jährige wurde durch ihre Teilnahme an der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ bekannt und ist mittlerweile aus der Welt der Unterhaltung nicht mehr wegzudenken.

Die Meinung anderer Menschen schien die Blondine noch nie sonderlich zu beeindrucken. Katzenberger kleidet sich, wie sie möchte und trifft lediglich Entscheidungen, hinter denen sie stehen kann. Die neuste Entscheidung des Fernsehstars sorgt allerdings für Aufruhe im Hause Katzenberger.

Daniela Katzenberger spricht Klartext

Vor kurzem überraschte Daniela Katzenberger ihre Fans mit einem Instagram-Video, in dem sie ihre Abnehmerfolge zeigt. Zehn Kilogramm hat der Fernsehstar durch eine gesunde Ernährungsweise und regelmäßigen Sport bereits verloren. Die Entscheidung dazu hat die Blondine jedoch ganz für sich alleine getroffen und schreibt: „Mir war’s auch voll scheiß egal was andere über meine Figur gesagt haben, egal ob positiv oder negativ, am Ende des Tages muss ICH mich wohlfühlen und das habe ich leider nicht mehr.“ Doch was sagt Ehemann Lucas Cordalis zu der Veränderung seiner Liebsten?

In einer Fragerunde beantwortet Katzenberger aktuell die Fragen ihrer 2,2 Millionen Instagram-Follower. Auf die Frage danach, was ihr Liebster zu ihrer Gewichtsabnahme sagt, antwortet der Fernsehstar überraschend ehrlich. Cordalis freue sich zwar über den Erfolg seiner Partnerin, da sie sich nun wohler fühle. Mehr Gewicht verlieren sollte sie jedoch seiner Meinung nach nicht, wie Katzenberger berichtet: „Ich habe das Gefühl, er trauert jedem Kilo hinterher. Er steht halt auf kurvig.“ Nichtsdestotrotz unterstützt er seine Ehefrau bei ihrem Wunsch.

Katzenberger lässt es sich zum Schluss nicht nehmen, ein etwas eigentümliches Zitat des Griechen zu teilen. Cordalis sagte demnach: „Eine Frau muss ne Figur wie ein griechischer saftiger Gyross-Spieß haben, das ist geil, mit ordentlich Liebes-Fleisch dran!“

Damit der Fernsehstar nicht noch mehr Gewicht verliert, möchte Cordalis nun jeden Abend Pizza bestellen. Daniela Katzenberger findet das allerdings „sehr verdächtig“.