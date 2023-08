„Immer wieder sonntags“-Star Stefan Mross: Fiese Spitze gegen Lucas Cordalis – „Lassen wir jetzt mal im Raum stehen“

Dieses Duett kam überraschend: Lucas Cordalis und Joelina Drews haben sich musikalisch zusammengetan und ein Duett aufgenommen. Das stellen die beiden am Sonntag (27. August) in der diesjährigen Finalausgabe bei „Immer wieder sonntags“ vor.

Als die beiden in der ARD-Show auf der Bühne stehen, passiert es: „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross macht eine fiese Bemerkung.

Mit ihrem musikalischen Zusammenspiel erfüllen Lucas Cordalis und Joelina Drews ihren Vätern einen Wunsch. So erzählte Joelinas Vater Jürgen Drews kürzlich gegenüber dem MDR: „Costa und ich, wir hatten immer vor, auch ein Duett zu machen. Ist leider nie dazu gekommen.“ Costa Cordalis starb am 2. Juli 2019 in Santa Ponca auf Mallorca aufgrund von Organversagen.

Bei „Immer wieder sonntags“ wollen ihre Kinder den großen Traum wieder aufleben lassen. Auf der Bühne lässt Lucas noch happy verlauten: „Die Sonne scheint“. Das erfreut auch Moderator Stefan Mross. Wohl nicht aber, was er dann ankündigt: „Ja ihr singt eigentlich ‘Wenn der Regen auf uns fällt‘. Das lassen wir jetzt mal im Raum stehen!“ Ups, ein kleiner Diss am Rande der Show.

Der erste gemeinsame Song von Cordalis und Drews ist eine deutsche Coverversion des englischen Klassikers „When the rain begins to fall“ aus dem Jahr 1985. Gesungen hatten ihn damals Jermaine Jackson und Pia Zadora.

Am Ende kann Stefan Mross übrigens – genau wie sein Publikum – selbst nicht an sich halten und geht bei dem Song von Lucas Cordalis und Joelina Drews ab. Trotz Regen-Titel.