Daniela Katzenberger verabschiedet sich mit Doku-Soap – kurz danach kursiert die Nachricht

Sie ist längst mehr als nur die „Kult-Blondine“ des deutschen Fernsehens: Daniela Katzenberger hat sich über die Jahre ein treues Publikum erarbeitet und das bleibt ihr offenbar auch nach all den Jahren erhalten. Nach einem kurzen Abstecher zu RTL2 kehrte die Entertainerin Anfang Juni mit der zweiten Staffel ihrer Dokusoap zurück zu ihrem Heimatsender Vox zurück.

Am Freitagabend (27. Juni) lief das große Finale – und die Quoten sprechen für sich.

Daniela Katzenberger verabschiedet sich mit Doku-Soap

Bei Vox verabschiedete sich am Freitagabend (27. Juni) Daniela Katzenberger. Zwei Folgen der gleichnamigen Dokusoap über die Entertainerin zeigte Vox zur besten Sendezeit. Laut Pressemitteilung des Senders schalteten erst 600.000, später 660.000 Zuschauer ein. Der Marktanteil lag bei 7,8 und 8,5 Prozent. Solide Zahlen, die zeigen: Die Katze funktioniert immer noch.

Besonders in der werberelevanten Zielgruppe (14 bis 59 Jahre) konnte Vox punkten. Die 20:15-Uhr-Folge erreichte 4,9 Prozent, die um 21:10 Uhr sogar 5,6 Prozent Marktanteil. Das dürfte auch am Inhalt gelegen haben.

Daniela Katzenberger sagte noch einmal Ja!

Die Staffel begleitete Daniela zwischen „Medaillen-Hoffnungen und Tüllträumen“ – eine Mischung aus Familienalltag, Rückblicken in ihre Kindheit und jeder Menge Herz, wie es in der Pressemitteilung heißt. Und dann stand da ja noch ein besonderes Jubiläum an. Zum zehnten Hochzeitstag mit Lucas Cordalis ging es nach Las Vegas, wo sich das Paar noch einmal das Ja-Wort gab.

Auch nach dem Staffelfinale bleibt Vox seiner Doku-Queen treu. Freitagabends um 20:15 Uhr zeigt der Sender nun Wiederholungen aus dem vergangenen Jahr.

Bekannt wurde Daniela Katzenberger übrigens mit der Vox-Show „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“, bevor sie bei „Goodbye Deutschland“ zum TV-Star wurde. Spätestens mit ihrer eigenen Serie war klar: Die Katze bleibt.