Daniela Katzenberger teilt lang versteckte Bilder – „Zeit, euch was zu beichten“

Daniela Katzenberger ist bei Deutschen fast schon so bekannt wie Heidi Klum oder Dieter Bohlen. Alles fing 2009 mit der Doku-Soap „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ bei VOX an. Damals träumte sie davon, ein „Playboy Bunny“ zu werden.

Um ihren Traum in Erfüllung gehen zu lassen, flog die damals 23-Jährige extra nach Los Angeles, um bei Hugh Hefner in der Playboy Mansion vorzusprechen. Schon damals sorgte nicht nur ihr Auftritt, sondern auch ihr Aussehen für Aufsehen. Tätowierte Augenbrauen, gemachte Brüste, stark geschminkt und natürlich die platinblonden Haare.

Inzwischen hat Daniela Katzenberger zu einem natürlicheren Look gefunden, doch nun veröffentlichte die „Katze“ Bilder, wie sie ihre Fans wohl noch nie gesehen haben. Und eins fällt sofort auf.

Daniela Katzenberger packt Kindheitsbilder aus

Als Kultblondine kennt man Daniela Katzenberger, doch das war offenbar nicht immer so, wie sie nun auf Instagram verrät. „Okay…nach all den Jahren ist es Zeit, euch was zu beichten: Ich bin KEINE Natur-Blondine!“, stellt Daniela Katzenberger klar. In dem Beitrag sind mehrere Bilder einer jüngeren Version des „Goodbye Deutschland“-Stars – und zwar mit braunen Haaren. Zu dem Zeitpunkt ist sie eigenen Angaben zufolge zwischen 12 und 17 Jahre alt.

„Ab 18 hab ich jegliche dunklen Pigmente ausgelöscht. Blondine – aus Überzeugung“, erklärt sie weiter. Diese Bilder beweisen mal wieder, dass die 38-Jährige ein wahres Verwandlungswunder ist. Von der natürlichen und zurückhaltenden Brünetten zur lasziven Kult-Blondine mit frechem Mundwerk und zur Teilnehmerin eines Bodybuilder-Wettbewerbs. Erst im letzten Jahr sorgte Daniela Katzenberger mit einem gestählten Körper für Aufsehen.

Zum Verwechseln ähnlich

Die Kurven wichen Muskeln und mehrere Kilogramm purzelten. Für die Transformation engagierte der Reality-Star sogar einen Personaltrainer. Durch eine Umstellung der Ernährung und regelmäßigen Sport ist die 38-Jährige in der Form ihres Lebens. Doch beim Blick auf die Bilder fällt noch etwas anderes auf.

Denn die Ähnlichkeit zu ihrer Tochter Sophia ist verblüffend. Die 9-Jährige hat ebenfalls lange braune Haare und mandelbraune Augen – ganz wie die Mama. Das ist insbesondere auf den letzten beiden Fotos zu sehen. Ob Sophia ihrer Mama irgendwann nacheifern wird und sich ebenfalls die Haare blondiert? Immerhin schminkt sich das Mädchen schon jetzt genauso gerne wie Daniela Katzenberger.