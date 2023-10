„Goodbye Deutschland“-Drama: Auswanderer nach Unfall im Krankenhaus

Drama um „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Dennis Schadly. Wie der Mallorca-Auswanderer gegenüber Vox bestätigte, liegt er nach einem schweren Autounfall schwerverletzt im Krankenhaus.

„Ich liege jetzt im Krankenhaus mit gebrochenem rechten Oberschenkel. Die haben jetzt schon das zweite Mal operieren müssen, da der Schenkel sich nicht schließen lässt. Keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Ich war Beifahrer. Meine Magdalena ist gefahren. Ihr geht es soweit gut, sie hat keine Verletzungen. War aber auch bis gestern zur Beobachtung. Wie du dir sicher vorstellen kannst, bricht gerade alles für mich zusammen“, so der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer.

„Goodbye Deutschland“-Urlauber nach Horrorunfall im Krankenhaus

Was war geschehen? Schadly und seine Freundin Magda waren in Deutschland zu Besuch. Das Paar wollte gemeinsam das Oktoberfest besuchen. Am Montag jedoch hatte das Paar in Berlin einen schweren Autounfall. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar.

Die Anteilnahme nach dem Unfall ist groß. Vom Vox-„Goodbye Deutschland“-Team heißt es bei Instagram: „Wir sind in Gedanken bei euch, wünschen gute Besserung und ganz viel Kraft, das alles zu verarbeiten. Fühlt euch fest gedrückt!“

Steff Jerkel schickt Genesungswünsche

Ebenfalls bei Instagram meldete sich auch Steff Jerkel zu Wort. „Hi Dennis, alles Gute für Dich. Das tut mir echt leid. So ein Mist. Denk daran, es hätte noch schlimmer kommen können. Alles ist ersetzbar, außer der Gesundheit. Stay strong“, so der Auswanderer-Kollege.

Und auch Fans denken an Dennis. „So wie der Wagen aussieht, kann man nur sagen, Glück gehabt, dass nur ein Bein gebrochen ist. Gute Besserung“, schreibt beispielsweise eine Instagram-Followerin. Und eine andere ergänzt: „Oh man, das tut mir leid, danke für die Informationen! Ich finde es wirklich toll, dass Ihr uns immer Anteil nehmen lasst. In guten wie in schlechten Zeiten. Ich wünsche ihm von Herzen alles Gute und Kraft.“