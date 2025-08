Vor 22 Jahren startete „O.C., California“: Ein Star landete fast im Knast

Sie gehört zu den bekanntesten Teenie-Serien der Welt, wurde Anfang der 2000er-Jahre zu einem weltweiten Phänomen: „O.C., California“. Am 5. August flimmerte die Serie aus der Feder von Josh Schwartz das erste Mal über die US-amerikanischen TV-Bildschirme. Am zweiten Oktober 2004 erschien die Serie dann erstmals in Deutschland.

In Zeiten ohne Streamingdienste versammelten sich die Menschen zu Hunderttausenden vor den Fernsehern, um zu sehen, wie sich die dramatische Liebesgeschichte zwischen dem aus problematischen Verhältnissen stammenden Ryan Atwood (gespielt von Benjamin McKenzie) und der Tochter aus gutem Hause, Marissa Cooper (gespielt von Mischa Barton), entwickelt.

„O.C., California“-Star landete fast im Knast

Superstars wie beispielsweise die Jungs von „The Killers“ oder „Death Cab for Cutie“ hatten Gastauftritte in der Serie, sicherlich sorgte sie auch dafür, dass die Bands weltweit bekannt wurden. Nach vier Staffeln jedoch endete „The O.C.“, wie die Serie im amerikanischen Original hieß. Viel zu früh, wenn es nach den Fans ging. Immer wieder gab es Diskussionen über eine Fortsetzung, vielleicht sogar im Kino. Geworden ist daraus nichts.

Doch was wurde aus den Stars der Show. Während Hauptdarsteller wie Benjamin McKenzie, Rachel Bilson (spielte Summer Roberts) oder auch Adam Brody (spielte Seth Cohen) weiterhin dick im Film- und Seriengeschäft sind, lief es für Mischa Barton weniger rosig.

Trunkenheit am Steuer

2007 wurde Barton wegen Trunkenheit am Steuer in Los Angeles festgenommen. Später wurde die Schauspielerin wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Einer Gefängnisstrafe entging der „O.C., California“-Star nur aufgrund eines Schuldeingeständnisses.

Später berichtete Barton im Interview mit „E! News“, dass die Stimmung am Set von „O.C. California“ nicht die beste gewesen sei. „Man wurde im Allgemeinen von manchen Männern am Set gemobbt, wodurch ich mich ziemlich schlecht gefühlt habe. Aber ich habe die Show auch geliebt und baute meine Schutzmauern auf, um damit und mit dem steigenden Ruhm klarzukommen“, so die Schauspielerin.