„Der Pate“-Regisseur Francis Ford Coppola im Krankenhaus: Es ist das Herz

Star-Regisseur und Oscar-Gewinner Francis Ford Coppola musste sich in Italien einer Operation am Herzen unterziehen. Wie die „Daily Mail“ berichtet, soll der Mann hinter Meisterwerken wie „Der Pate“ oder „Lost in Translation“ in dieser Woche in ein italienisches Hospital gebracht worden sein.

Lokale Medien berichten, er sei möglicherweise herzkrank und müsse sich einer Operation unterziehen. Mittlerweile hat Coppola die Meldung bestätigt. Via Instagram schrieb der Regisseur: „Mir geht es gut!“ Er habe die Gelegenheit seines Rom-Besuches genutzt, um eine geplante Kontrollprozedur bei dem angesehenen, italienischen Herz-Spezialisten Andrea Natale durchzuführen.

Francis Ford Coppola bei einem Herz-Spezialisten in Italien

Coppola verbrachte den Sommer in Italien, um Drehorte für ein neues Filmprojekt zu erkunden. Der fünffache Oscar-Preisträger ist bekannt für Meisterwerke wie „Apocalypse Now“ und „Der Pate“. Er hat eine enge Bindung zu Italien, insbesondere zur Region Basilikata.

Im Juli wurde er beim Magna Graecia Film Festival in Italien gefeiert. Junge Menschen besuchten ihn, woraufhin er sagte: „Es gibt kein Problem, das die Menschheit nicht lösen kann.“ Diese Aussage verdeutlicht den Optimismus, der ihn trotz persönlicher und beruflicher Tiefschläge prägt.

Aktuelles Projekt von Francis Ford Coppola wird zum Flop

Nach seinem Oscar-Erfolg beschloss Coppola, den selbst-finanzierten Film „Megalopolis“ umzusetzen. Der 120-Millionen-Dollar-Blockbuster enttäuschte jedoch Kritiker und Publikum, nachdem er 2024 in Cannes Premiere hatte. Der Film wird in einer Dokumentation mit dem Titel „Megadoc“ beleuchtet, deren Premiere für 2025 in Venedig geplant ist.

Der Regisseur erholt sich nun von dem Eingriff.