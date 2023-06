Carmen Geiss entsetzt von „Letzte Generation“-Attacke: „Ist es schon so schlimm?“

Was das noch mit Klimaschutz zu tun hat, weiß wohl nicht mal mehr die „Letzte Generation“ selbst. Hatten sich die „Klimakleber“ bislang darauf beschränkt, sich an Kunstwerken oder Straßen anzuheften, will man nun scheinbar einen Feldzug gegen die besser Situierten dieses Landes anzetteln. Und wo fängt man da an? Richtig: Auf Sylt. Dort, wo im vergangenen Jahr die Punker dank 9-Euro-Ticket ihren Jahresurlaub verbrachten, wollen nun die Klimakleber für Stunk sorgen. Sehr zur Unfreude vieler Promis, wie beispielsweise auch Carmen Geiss.

Doch was war passiert? Es sind Szenen, wie sie absurder kaum sein könnten. Mit Farbflaschen bewaffnet sprühen mehrere Klimakleber eine Filiale der Luxusmarke „Dior“ auf der Sylter Edel-Einkaufsstraße Strönwai mit Farbe. Dazu kleben sich weitere Vertreter der „Letzten Generation“ auf die Straße vor der Boutique. Dann jedoch passiert etwas Überraschendes. Ein Mann hat scheinbar genug, greift selbst zur Farbdose und besprüht die Klimakleber mit grüner Farbe. Eskaliert jetzt der Klimastreit vollends. Carmen Geiss jedenfalls ist erschüttert.

Carmen Geiss ist erschüttert

„Oh mein Gott, ist es schon so schlimm?“, fragt der Geissens-Star unter einem Posting von Ex-Formel-1-Star Ralf Schumacher, der ein Video der Aktion geteilt hatte. Und auch der Bruder von Michael Schumacher selbst scheint extrem genervt ob der Aktion der „Letzten Generation“.

Auf Instagram schreibt er: „Unglaublich was bei uns mittlerweile los ist! Gestern auf Sylt. Ich kann nur hoffen, dass man endlich härter durchgreift. Und Ihnen, Frau Luisa Neubauer, gratuliere ich herzlich für den Auftritt bei Markus Lanz. Da haben sie ja diese Menschen noch ermutigt und ihr Verhalten als gerechtfertigt bezeichnet.“

Schumacher spricht über einen Auftritt von Luisa Neubauer, die Anfang Juni bei ZDF-Talker Markus Lanz in der Sendung saß und gegen Razzien bei der „Letzten Generation“ protestierte. Neubauer kritisierte dabei „dieses Vorgehen, was ja eigentlich Vertrauen in den Rechtsstaat schaffen soll, aber vor allem Misstrauen schafft, weil man viel zu pauschal, viel zu brachial vorgeht.“