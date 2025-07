Abschied von „Bochum Total“ – für SIE ist es der letzte Einsatz

Du hast Lust auf Live-Musik von Rock bis hin zu Pop, Indie, Electro und Hip-Hop? All das findest du vom 3. bis zum 6. Juli bei „Bochum Total“. Nach Angaben der Veranstalter gehört das Event zu den größten kostenlosen innerstädtischen Musikfestivals Europas.

Dementsprechend ist auch die Polizei in Bochum vor Ort, um für Sicherheit zu sorgen. Sie rechnet in den vier Tagen mit hunderttausenden Besucherinnen und Besuchern, die gemeinsam feiern, tanzen und bei gutem Wetter Festivalatmosphäre genießen. Doch dieses Jahr heißt es auch: Abschied nehmen.

Für SIE ist es der letzte Einsatz bei „Bochum Total“

„Für eine ‚ganz besondere Kollegin‘ ist „Bochum Total“ 2025 auch ein emotionaler Moment“, berichtet die Polizei in einem Facebook-Post. Damit gemeint ist „Irmchen“, ein Polizei-Smart, der am Wochenende seine letzte Dienstfahrt antritt.

Nach über 15 Jahren sei es nun an der Zeit, Abschied zu nehmen, denn Irmchen geht in den wohlverdienten Ruhestand. Bald schon werde sie ihren Platz in einem Polizeimuseum finden. Einen passenderen Moment zum Abschied kann sich die Polizei Bochum nach eigenen Angaben kaum vorstellen. So ist die langjährige „Kollegin“ noch einmal mitten im Geschehen, umgeben von Musik, Menschen und hoffentlich guter Laune – direkt im Herzen des Reviers.

Besucher verabschieden Irmchen

Doch ein User ist der Meinung „Irmchen muss bleiben!!!“ Auch andere sind offenbar begeistert von dem Polizei-Smart. „Irmchen ist so süß“ und „Irmchen ist ja allerliebst“, heißt es in den Kommentaren.

Andere wünschen ihr „eine letzte rockige Zeit“ und einen „wohlverdienten Ruhestand“. In welchem Museum Irmchen künftig zu sehen ist, bleibt vorerst abzuwarten. Besucher von „Bochum Total“ haben jetzt die letzte Chance, Irmchen im Einsatz zu sehen.