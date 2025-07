Strenge Verbote bei Bochum Total – hier verstehen die Veranstalter keinen Spaß

Der Sommer ist da – und damit auch die Festival-Saison! Seit 1986 findet in Bochums Kneipenviertel vier Tage lang Bochum Total statt. Und auch in diesem Jahr kommen Festival-Fans auf ihre Kosten. Bochum Total 2025 läuft vom 3. bis 6. Juli.

Und wie auf jedem Festival gibt es auch bei Bochum Total einige Punkte, an die sich die Besucher halten müssen. Die Veranstalter haben jetzt auf dem offiziellen Facebook-Account verkündet, worauf alle Feierwütigen in diesem Jahr in jedem Fall verzichten müssen.

Bochum Total: Diese Verbote solltest du unbedingt kennen

So ist das Mitbringen von Glasflaschen aller Art und eigenen Dosen streng untersagt! Kleine Rucksäcke („DayPacks“) sind zwar erlaubt – insgesamt sei es den Veranstaltern aber lieber, wenn du kein „Gepäck“ dabeihast, welches dann gegebenenfalls kontrolliert werden muss.

„Sperrige Gepäckstücke, Klappgrills, Waffen aller Art, Pyrotechnik aller Art etc. sind natürlich nicht erlaubt“, betonen die Veranstalter ausdrücklich. Fahrräder sollen nicht an den Absperrungen und Zäunen abgeschlossen werden – sie werden sonst kostenpflichtig entfernt, droht der Veranstalter.

Auch das ist nicht erwünscht

Ebenfalls nicht erwünscht: das Reservieren von Steh- oder Sitzplätzen. Kleinkinder und Hunde sollten Besucher besser zu Hause lassen. „Für Kleinkinder ist Bochum Total aus unserer Sicht zu laut“, schreiben die Veranstalter. Wer sein Kind doch mitnimmt, der sollte auf Gehörschutz achten.

Außerdem wird die Anreise zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Bus und Bahn empfohlen – genauso wie festes Schuhwerk auf dem Veranstaltungsgelände. „Einfach ein bisschen aufeinander Rücksicht nehmen und als Gemeinschaft Plätze, Musik und Atmosphäre genießen“, heißt es zudem. Na, wenn du dich an diese Tipps hältst, dürfte einer guten Zeit bei Bochum Total nichts im Wege stehen.