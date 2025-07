Absage kurz vor „Bochum Total“ – Veranstalter reagiert sofort

Bittere Pille für Fans von „Liska“. Die Musikerin aus Singen wird am Freitag (4. Juli) nicht wie geplant bei „Bochum Total“ auf der Bühne stehen.

Wie der Veranstalter mitteilt, hat die in Sängerin ihren Auftritt bei „Bochum Total“ aus privaten, gesundheitlichen Gründen abgesagt. Der Slot auf der Sparkassen-Bühne am Freitag um 17 Uhr bleibt allerdings nicht frei. Stattdessen hat der Veranstalter Ersatz organisiert.

Programmänderung bei „Bochum Total“

So springt „taal“ ein. Dabei handelt es sich um ein „FLINTA-Duo, das mit ihrer einzigartigen Mischung aus Indie-Sounds und queeren Themen die Vielfalt von Identität und Emotionen feiert“ erklärt Veranstalter „Cooltour“ und macht Lust auf das Konzert am zweiten Festival-Nachmittag: „Mit ihren Songs nimmt taal das Publikum mit auf eine Reise durch die komplexen Facetten von Identität, Liebe und persönlichen Erlebnissen.“

taal nutze seine „Musik als Form des Widerstands, der Heilung und des Ausdrucks“. Ihre Kunst sei nicht nur Unterhaltung, sondern eigne sich auch als Quelle von Inspiration. Doch wofür steht eigentlich der Begriff „FLINTA“?

„FLINTA“-Duo bei „Bochum Total“

Bei „FLINTA“ handelt es sich um eine Abkürzung, die Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, transgeschlechtliche und agender Personen umfasst. Das Akronym soll alle Menschen einschließen, die nicht „cis-männlich“ (Person, die als Mann geboren wurde und sich auch als solcher identifiziert) sind und die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität marginalisiert und diskriminiert werden. Auf Konzerten, wie bei der Bremer Punk-Band „Team Scheisse“ gibt es mittlerweile bei einzelnen Liedern „FLINTA“-Circle, in denen „FLINTA“-Personen in geschütztem Rahmen tanzen können.

„Bochum Total" bietet also auch in diesem Jahr wieder zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern den Rahmen für Konzerte vor großem Publikum.