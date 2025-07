Kurz vor Prime Day schlägt Amazon Alarm – Kunden sollten verdammt aufpassen! „Betrügereien“

Mal eben kurz was bei Amazon bestellen, gehört für viele Deutsche schon zum ganz normalen Shopping-Verhalten dazu. Zweimal im Jahr können Kunden dann sogar noch mehr sparen – nämlich beim sogenannten Amazon Prime Day. Vom 8. bis zum 11. Juli haut der Onlinehändler wieder etliche Angebote raus.

Doch nun geht eine Nachricht rum, die Amazon-Kunden ein wenige beunruhigen könnten. „Wir haben zuletzt mehr Kunden registriert, die gefälschte E-Mails im Zusammenhang mit ihrer Amazon Prime-Mitgliedschaft melden“, heißt es von Seiten des Unternehmens – und der US-Konzern geht noch einen Schritt weiter …

Amazon warnt vor Betrügern

„Wir möchten dir helfen, geschützt zu bleiben, indem wir wichtige Hinweise zu diesen Betrügereien bereitstellen“, erklärt der Onlinehändler weiter. Doch um was für „Betrügereien“ geht es da konkret? Offenbar versenden immer mehr Internet-Gauner gefakte E-Mails, „in denen behauptet wird, dass sich deine Prime-Mitgliedschaft automatisch zu einem unerwarteten Preis verlängert oder die hinterlegte Zahlungsmethode für die anstehende Verlängerung nicht mehr gültig sei“.

Die Betrüger sind dabei mit allen Wassern gewaschen. Durch persönliche Informationen, die sie aus anderen Quellen erhalten haben, können sie nämlich in den Mails ziemlich legitim wirken. Besonders tricky und gefährlich: Diese gefälschten E-Mails enthalten häufig eine Schaltfläche mit „Abonnement kündigen“ oder „Zahlungsmethode aktualisieren“, die zu gefälschten Amazon-Anmeldeseiten führt. So kommen letztendlich die Datendiebe an sensible Informationen wie den Anmelde- oder Bankdaten.

So können sich Kunden schützen

Kunden von Amazon werden daher aufgefordert, solche Betrügereien zu ignorieren und nichts zu unternehmen. „Wenn du jedoch deine Prime-Mitgliedschaft verifizieren möchtest: Gehe direkt zu Amazon.de: oder öffne deine Amazon Mobile-App. Wähle im Hauptmenü „Prime“ aus, um deinen Mitgliedsstatus, Verlängerungsdaten und Abonnementdetails einzusehen“, erklärt der Versandhändler abschließend.

Wurde bereits auf eine Fake-Mail geklickt, sollten Kunden „Kreditkarten- bzw. Debitkartenabrechnungen auf unbekannte Gebühren überprüfen“. Ist eine Transaktion noch nicht autorisiert, sollte man sich direkt an die Bank wenden. Verdächtige Mails können Amazon-Kunden auch auf amazon.de/reportascam melden.