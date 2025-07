Kurz vor „Bochum Total“ – Veranstalter warnt Besucher vor großem Fehler

Es geht los! Die Aufbauarbeiten für „Bochum Total“ haben begonnen. Ab Donnerstag (3. Juli) geht dann wieder die Post ab rund um das Bermuda-Dreieck.

Wieder einmal werden hunderttausende Musik-Freunde bei „Bochum Total“ erwartet. Veranstalter Marcus Gloria weist im Gespräch mit DER WESTEN auf eine Änderung beim Umsonst-und-Draußen-Festival in der Bochumer Innenstadt hin und hat einen wichtigen Rat für alle Anreisenden.

Sperrungen bei „Bochum Total“ unvermeidlich

Alle Jahre wieder müssen sich Autofahrer in Bochum auf massive Verkehrseinschränkungen in der City einstellen. Schließlich sind für „Bochum Total“ zahlreiche Straßensperrungen im Zentrum aus Sicherheitsgründen unvermeidlich. Das betrifft folgende Straßen:

Südring zwischen Universitätsstraße und Humboldtstraße

Westring zwischen Alleestr. und Humboldtstraße

Viktoriastraße zwischen Konrad-Adenauer-Platz und Husemannplatz

Luisenstraße, Hellweg, Rechener Straße, Brüderstraße, Neustraße, Kerkwege, Kreuzstraße

Marienplatz

2025 kommt dabei eine weitere Einschränkung hinzu, wie Marcus Gloria mitteilt. So muss erstmals auch die Humboldstraße zwischen dem Westring und Maximilian-Kolbe-Straße gesperrt werden. Die Straße konnte in der Vergangenheit als Verbindung in den Süden der Stadt genutzt werden. Weiträumige Umleitungen sind ausgeschildert.

Wichtiger Hinweis vor „Bochum Total“

Die Zufahrten zu Parkhäusern im Zentrum sind zwar frei. Dennoch warnt Marcus Gloria vor einer Anreise mit dem Auto. „Wer kann, sollte unbedingt mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen“, so der Veranstalter gegenüber DER WESTEN.

In dieser Grafik des Veranstalters kannst du sehen, welche Bereiche bei „Bochum Total“ für Autos gesperrt sind:

Sperrungen bei „Bochum Total“. Foto: Cooltour

Wer sich Stress ersparen möchte, sollte aufgrund der Straßensperrungen also lieber auf die Öffis setzen oder bei kürzerer Anreise auf Fahrrad und Co….