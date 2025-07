Festival in NRW kurzfristig abgesagt – „Nicht tragbar“

Aus Vorfreude wird bittere Enttäuschung. Eigentlich hatten viele Fans und Ticketinhaber der Veranstaltung am Samstag (5. Juli) entgegengesehnt. Dann wäre vor der Kulisse des Zülpicher Seeparks in Köln (NRW) mal wieder richtig was los gewesen. Zum Festival lockten Kölsche Größen wie die Höhner und die Räuber.

Doch nur wenige Tage vorher kommt nun die traurige Nachricht: Das Festival in NRW muss ausfallen. Viele Fragen sind zum aktuellen Zeitpunkt noch offen.

Absage in letzter Minute: Karneval in NRW fällt flach

Das Festival „Sommer Sonne Alaaf“ sollte am Samstag (5. Juli) im Zülpicher Seepark für Stimmung sorgen. Für das Kölsche Musikfestival waren bereits echte Größen angekündigt worden: Höhner, Cat Ballou, Räuber, Mo-Torres und mehr. Noch bis vor wenigen Tagen hatten die Veranstalter ordentlich die Werbetrommel gerührt.

Doch kurz vorher wurde das NRW-Event nun überraschend abgesagt. Am Mittwoch (2. Juli) machte es der Veranstalter dann auch auf seiner Facebook-Seite öffentlich. „Aufgrund stark gestiegener Kosten und einer leider zu geringen Anzahl verkaufter Tickets ist eine Durchführung des Festivals wirtschaftlich nicht mehr tragbar.“ Diese Aussage sorgt für Misstrauen in den Sozialen Netzwerken.

Fans unzufrieden mit kurzfristiger Absage

Auf Facebook zeigen sich Nutzer aufgrund der kurzfristigen Absage empört und äußern Sorgen, ob sie ihr Geld zurückbekommen. Der Veranstalter versichert jedoch, dass der Kontakt zu Ticketinhabern in Kürze aufgenommen wird.

Viele Fans bleiben enttäuscht zurück und warten auf Informationen zur Rückerstattung ihrer Tickets. Zum anderen geplanten Event in Paderborn am 30. August gibt es derzeit noch keine Infos, ob es stattfinden wird. Hier stehen unter anderem Brings und Kasalla auf dem Programm.