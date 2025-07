Kurz vorm Ruhrpott Rodeo passiert es: „Wir sind überwältigt“

Das Ruhrpott Rodeo ist bereits seit Jahrzehnten eine feste Festivalgröße im Ruhrgebiet. In diesem Jahr sind unter anderem die Sex Pistols mit am Start. Bereits am Freitag (4. Juli) geht es los! Die Spannung steigt mit jedem Tag.

Doch nur wenige Tage vor dem Beginn des Festivals erreicht Besucher nun die überraschende Nachricht. Vor allem der Veranstalter selbst ist völlig perplex. Seit 18 Jahren ist das nicht mehr vorgekommen.

Ruhrpott Rodeo ausverkauft

Schon am Montag (30. Juni) wurden die Tickets knapp. Am Dienstag verkündete der Veranstalter dann stolz über Instagram und die offizielle Festivalseite: „Das Ruhrpott Rodeo ist komplett ausverkauft! Zum ersten Mal seit 2007. Wir sind überwältigt von der Resonanz und bedanken uns bei euch!“

Seit 18 Jahren kann sich das Festival erstmals über eine komplette Auslastung freuen. Es sind keine Tickets mehr verfügbar, auch eine Tageskasse wird es daher nicht geben. „Wir können es kaum fassen! Es wird einfach nur großartig, der Aufbau läuft, und die Wetterprognosen sind super schön!“

Ruhrpott Rodeo 2025 mal anders

In diesem Jahr findet das Rock- und Punk-Festival vom 4. bis 6. Juli statt, wie immer in Hünxe/Bottrop auf dem Freigelände am Flughafen Schwarze Heide. Das finale Line-up ist seit Juni fest und online einsehbar. >>Hier geht’s zum letzten Update.

Hier sind die Highlights der Redaktion:

Freitag: Lagwagon, Hellacopters, Donots, Nura, Itchy

Samstag: Zebrahead, Cock Sparrer, Antilopen Gang, Sex Pistols, Kadavar, Slime

Sonntag: Monsters of Liedermaching, Danko Jones, Betontod, WIZO, Slope, BZFOS

Dieses Jahr wird das Ruhrpott Rodeo etwas anders, wie die Besucher schnell bemerken werden. Die Hauptbühne ist nämlich umgezogen aufgrund von Bergschäden auf dem Gelände. Zudem wurde auf dem Campingplatz aufgestockt.