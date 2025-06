Bier-Preise vor „Bochum Total“ enthüllt – Besucher hören ganz genau hin

Am Donnerstag (3. Juli) geht es los. „Bochum Total“ lädt zur 38. Ausgabe des „Umsonst-und-draußen-Festivals“ in die Bochumer Innenstadt ein. Im und rund um das Bermuda-Dreieck wird dabei wieder einmal mächtig die Post abgehen.

Die Bier-Preise bei „Bochum Total“ haben in der Vergangenheit für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Gegenüber DER WESTEN verrät Veranstalter Marcus Gloria, dass die Preise in diesem Jahr stabil geblieben sind – und das, obwohl Brauereien zuletzt an der Preis-Schraube gedreht haben (hier weitere Infos>>>).

So viel kostet das Bier bei „Bochum Total“

„Wir nehmen vier Euro pro 0,3 Liter Bier“, enthüllt Marcus Gloria am Montag (30. Juni) vor „Bochum Total“ im Gespräch mit DER WESTEN. Es bleibt also beim gleichen Bier-Preis wie im Vorjahr, nachdem eine Preis-Erhöhung im Jahr 2023 für teilweise hitzige Diskussionen gesorgt hat (mehr dazu hier >>>).

Schon damals rief Gloria dazu auf, Getränke an den 17 Bierständen zu kaufen, statt etwa im Supermarkt. Denn darüber generiert Veranstalter „Cooltour“ das meiste Geld, um Gagen für Bands, die Logistik sowie die zahlreichen Mitarbeitenden zu bezahlen. Denn traditionell nimmt der Veranstalter keinen Cent Eintritt für die Flut an Konzerten.

So kannst du „Bochum Total“ unterstützen

Ein anderer Weg, das „Umsonst-und-draußen-Festival“ zu unterstützen, sind Support-Artikel wie Armbänder oder T-Shirts. „Niemand zwingt Euch, teure Getränke oder Speisen zu kaufen“, stellt der Veranstalter in den Sozialen Medien klar, weist aber darauf hin, dass man auf Support angewiesen sei: „Unterstützt EUER Festival, in dem Ihr unsere Supporter-Artikel kauft und bei unseren Ständen trinkt und esst. Jeder was er kann und alle zusammen für ein tolles Programm und ein super Festival. Danke dafür!“

Mark Forster, Alice Merton, Silbermond, The Donots, Kraftklub oder Ski Aggu. Sie alle haben in der Vergangenheit bei „Bochum Total“ auf der Bühne gestanden und sollten später große Stars werden. Mittlerweile steht das Programm für 2025 fest (hier findest du alle Acts im Überblick >>>) getreu dem Motto „Heute schon sehen, was wir morgen hören werden.“