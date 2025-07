Kult-Kneipe unterstützt „Bochum Total“ mit Bier-Aktion – Besucher profitieren

Die Wetteraussichten für „Bochum Total“ (3. – 7.Juli) machen schonmal Vorfreude. Sonnenschein bei über 20 Grad sind die besten Voraussetzungen für eine ausgelassene Stimmung. Dazu ein kühles Bier und die Party kann richtig steigen.

Zumal die Bierpreise für die 38. Ausgabe des „Umsonst-und-draußen-Festivals“ in der Bochumer Innenstadt unverändert zum Vorjahr bleiben (hier mehr dazu). Damit der Eintritt weiterhin kostenlos bleibt und die Gagen für die Bands, die Logistik sowie die zahlreichen Mitarbeitenden bezahlt werden kann, ist es jedoch wichtig, dass die Besucher auch die Getränke vor Ort kaufen.

Dabei gibt es in der Bochumer Innenstadt mit einem nahegelegenen Rewe und mehreren Kiosken zahlreiche Alternativen, um Bier zu kaufen – womöglich sogar günstiger. Um das Festival am Leben zu erhalten, hat sich eine Kult-Kneipe nun etwas einfallen lassen. Am Ende könnten alle profitieren – vor allem die Besucher.

Bochumer Kneipe verzichtet auf Dosenbier

Jahr für Jahr steigen die Preise für Mitarbeiter, Künstler, Sicherheitsvorlagen und das Gastronomie-Angebot. Die Kosten müssen durch die Umsätze irgendwie wieder reingeholt werden. 2024 kamen laut Veranstalter Marcus Gloria rund 470 Besucher zu „Bochum Total“. Das „Umsonst-und-draußen-Festival“ hat einen großen Stellenwert für die ganze Stadt, das wissen auch die umliegenden Gastronomien, die alle natürlich hoffen von den großen Menschenmengen zu profitieren.

Gloria appelliert zum Erhalt des Festivals jedoch Jahr für Jahr nicht bei den Supermärkten, Kiosken und Co. Getränke zu kaufen, sondern das Angebot von einem der 17 Stände anzunehmen. Der Inhaber der Kult-Kneipe „Trallafitti“ glaubt nun einen guten Kompromiss gefunden zu haben, wie alle glücklich sein können. „Bochum Total ist wichtig für Bochum und die Region. Wir unterstützen Bochum Total in dem wir in diesem Jahr auf den Verkauf von Dosenbier verzichten“, heißt es deshalb kurz vor der Veranstaltung auf Facebook. Glasflaschen sind aus Gründen der Sicherheit seit 2010 ohnehin schon verboten (hier mehr dazu).

Bier-Angebot wird erweitert

Ganz auf den Ausschank verzichten will Frank Bartram jedoch nicht. Sein Angebot: „Aus Liebe zu Moritz Fiege und Bochum bieten wir Euch frisch gezapftes Pils to Go an! 0,3 l für nur 2,50 Euro.“ Damit ist das Bier bei gleicher Menge 1,50 Euro günstiger als bei „Bochum Total“. Perfekt für ein kleines Wegbier, denn zu Fuß brauchen Besucher vom Trallafitti bis zu „Bochum Total“ etwa zehn Minuten.

Auf Nachfrage eines Users setzte Bartram sogar noch einen obendrauf und erweiterte das Angebot. Von Donnerstag bis Sonntag gibt es ab 16 Uhr nicht nur 0,3 Liter für 2,50 Euro, sondern auch 500-Milliliter Fiege-Bier frisch vom Fass im Plastikbecher für 4 Euro.