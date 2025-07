„Die Geissens“: Robert und Carmen platzt der Kragen – „Unglaublich, was im Netz abgeht“

Was „Die Geissens“ aktuell erleben, das wünscht man wirklich keinem. Nachdem Räuber in ihr Haus in St. Tropez eingestiegen sind (wir berichteten), folgt nun der nächste Paukenschlag für die Auswanderer.

Im Netz kursieren jetzt Fake-News über Robert. Ein KI-generiertes Video zeigt, dass der zweifache Vater angeblich zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Alles Quatsche, wie „Die Geissens“ in einem öffentlichen Statement deutlich machen.

„Die Geissens“ äußern sich zu Fake-News

In den sozialen Netzwerken macht aktuell ein Video die Runde, in welchem behauptet wird, dass Robert etwas mit dem Überfall auf ihr Anwesen zu tun gehabt haben soll. Außerdem wird in dem Clip gesagt, dass der 61-Jährige zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Das lassen „Die Geissens“ nicht auf sich sitzen und schlagen mit einem Video zurück.

„Unglaublich, was im Netz abgeht. Da gibt es Leute auf TikTok, die mithilfe von KI-Tools Lügen und Rufmord verbreiten – komplett ohne Konsequenzen! KI-generierter Unsinn und Fake News – willkommen im digitalen Wahnsinn von heute. Ihr Lieben, bleibt kritisch und glaubt nicht alles im Netz“, schreibt das Ehepaar zu dem Video. Wie man dort sieht, sitzt Robert nicht hinter Gittern.

„Die Geissens“: Fans werden deutlich

Die Kommentare unter dem Instagram-Beitrag überschlagen sich innerhalb weniger Stunden förmlich. Viele Fans der Kult-Auswanderer echauffieren sich ebenfalls über das KI-Video. „Wahnsinn wie sich Menschen über andere Menschen Gedanken machen können und das in Videos mit talentierten Lügengeschichten noch öffentlich darstellen. Geile Ansage dazu!“, schreibt eine Userin beispielsweise.

Ein anderer kommentiert: „Unglaublich. Nicht zu fassen. Wer kommt nur auf die Idee, so ein Schwachsinn zu verbreiten? Euer Marktwert steigt von Tag zu Tag, das vertragen manche wohl nicht.“