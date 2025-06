Carmen Geiss hat eine Entscheidung getroffen – „Nicht in der Vergangenheit verharren“

Hinter Robert und Carmen Geiss liegen herausfordernde Wochen. Das Ehepaar wurde in seiner eigenen Villa in Saint-Tropez brutal überfallen. Vier bewaffnete Verbrecher stürmten in das Wohnzimmer der Fernsehstars und bedrohten sie mit einer Waffe.

Der Unternehmerin wurde sogar eine Schnittwunde am Hals zugefügt, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Auf ihren Instagram-Profilen teilten die Promis jegliche Updates mit ihren Followern. Jetzt meldet sich Carmen mit einem bewegenden Beitrag zu Wort.

Carmen Geiss möchte nach Vorne blicken

Nach dem Überfall nahm Carmen Geiss sich Zeit, um die traumatischen Geschehnisse zu verarbeiten. Doch den Geissens schlug in den vergangenen Tagen immer wieder Kritik entgegen. Denn auf ihren Instagram-Profilen teilte das Ehepaar jegliche privaten Details über den Überfall mit seinen Fans. Zuletzt setzte sich Carmen zur Wehr und begründete den Posting-Marathon in einem Instagram-Beitrag mit den Worten: „Wir sind Unternehmer, keine Unterlasser. Deshalb müssen wir auch nach so einem Rückschlag weiter an die Menschen denken, die bei uns angestellt sind und die wir ernähren.“

Die neuesten Instagram-Fotos der Unternehmerin versprühen wieder einen gewohnten Glamour. Carmen posiert in einem schwarzen bodenlangen Kleid für die Kamera, die 60-Jährige ist perfekt gestylt.

+++ Die Geissens: Nach dem Horror-Überfall kommen mehr Details ans Licht +++

Die Aufnahmen kommentiert Carmen Geiss mit den Worten: „Langsam finde ich den Weg zurück in mein altes Leben. Ich kann nicht ewig in der Vergangenheit verharren, so schwer sie auch war. Der Blick nach vorn fällt mir noch nicht leicht – aber irgendwann muss man beginnen, wieder zu leben. Für sich. Für die, die einen lieben. Für die Zukunft.“ Dazu teilt die Unternehmerin die Hashtags: „#neuanfang #stärke #lebengehtweiter #niemalsaufgeben“.

Der Fernsehstar scheint nun nach vorne zu blicken und sich auf die positiven Seiten seines Lebens zu konzentrieren. Robert Geiss widmet sich hingegen voll und ganz der Suche nach den Verbrechern. Auf seinem Instagram-Profil teilte der Unternehmer mit KI generierte Fahndungsfotos.

Carmen Geiss scheint sich körperlich von dem Raubüberfall erholt zu haben. Seelisch wird die Verarbeitung sicherlich noch eine Weile dauern.